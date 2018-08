Cronaca. Trasporta rifiuti e trasforma il garage in officina: sanzionato 60enne per oltre 3500 euro

La Polizia municipale di Ravenna ha multato nei giorni scorsi, ai sensi della specifica normativa in materia ambientale, un 60enne ravennate, per oltre 3.500 euro. L'uomo si trovava alla guida di un Ape car, su cui aveva caricato materiale ferroso, in quantità superiore ai 30 chili, senza le necessarie autorizzazioni e i formulari previsti dalla legge.