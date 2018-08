Opere pubbliche. Sindaco Proni: il sottopasso nei pressi di via Bagnoli a Bagnacavallo si farà

"Il sottopasso nei pressi di via Bagnoli quindi si farà, assieme a una nuova strada di congiunzione di quasi un chilometro e tre rotatorie che porteranno dalla via San Vitale all'area produttiva Naviglio, per poi raggiungere la rotatoria per l'autostrada con la viabilità esistente. La gara d'appalto verrà indetta il prossimo anno. Il costo attualmente stimato dell'opera è di oltre dieci milioni di euro, la maggior parte dei quali verrà finanziata dal nostro Comune. Contributi significativi verranno, oltre che da Rfi, dalla Provincia e dalla Regione, che hanno dimostrato grande sensibilità nei confronti di un'opera, di importanza sovracomunale, che avrà effetti molto positivi in termini di viabilità, sicurezza del traffico, qualità dell'aria, ammodernamento del territorio e migliori condizioni per le nostre imprese. Per quanto riguarda l'elenco degli espropri, comunicato sempre da Rfi attraverso i mezzi di informazione, è stato ricercato il migliore equilibrio possibile tra le necessità inderogabili per la realizzazione dell'opera e la tutela delle proprietà dei privati interessati" conclude Eleonora Proni su facebook.