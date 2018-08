CICLISMO / Sofia Collinelli bronzo agli Europei Juniores su pista nell’Inseguimento individuale

Il primo confronto internazionale ai massimi livelli in una disciplina congeniale, per dna e per risultati in patria, dal momento che nei recenti Mondiali non era stata impiegata in questa gara. Per il VO2 Team Pink proseguono le luci della ribalta agli Europei Juniores e Under 23 su pista ad Aigle (Svizzera) dopo il titolo di mercoledì nell’Inseguimento a squadre femminile Juniores dove erano protagoniste la piacentina Silvia Zanardi e la ravennate Sofia Collinelli.