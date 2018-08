Insulti razzisti. Commento negativo di cliente sul web, l'albergo: "In Africa non avete da mangiare"

"A casa vostra in Africa non avete neanche da mangiare". Con questi toni, esplicitamente razzisti, un albergatore di Milano Marittima ha liquidato, commettendo anche un grossolano errore di collocazione geografica, il commento negativo sulla propria struttura postato da una cliente venezuelana sul sito di prenotazioni online Booking.com, dopo che la famiglia sudamericana aveva trascorso un periodo di vacanza nell'albergo del cervese.

La famiglia ospite dell'albergo non era stata nemmeno particolarmente dura nella recensione negativa, sottolineando che non consigliava la struttura, in quanto aveva prenotato un tipo di stanza (familiare, con due letti matrimoniali e uno a castello) e ne aveva ricevuta un'altra (sempre familiare, ma con un letto matrimoniale e due a castello), senza ricevere una parola di scuse dall'albergatore. La notizia è riportata questa mattina dal Corriere Romagna, edizione di Ravenna.

Per tutta risposta, dall'albergo è arrivato un commento piccato, infarcito di errori grammaticali e concluso da questa affermazione razzista: "nel nostro albergo la colazione e abbondante e con le torte fresce avete ragione perchè a casa vostra in africa non avete neanche da mangiare".