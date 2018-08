Stato del mare. Lidi ravennati infestati dalla mucillagine e dalle meduse non urticanti

Se non bastassero i commenti infastiditi di tanti ravennati e turisti in vacanza sulle nostre coste, lo conferma anche il bollettino della struttura oceanografica Daphne, che rileva per conto di Arpae Emilia Romagna lo stato del mare durante tutta la stagione estiva. Come quasi ogni anno nel periodo più caldo, sono tornati gli affioramenti di mucillagine a sporcare l'acqua dell'Adriatico lungo la costa che da Volano va fino a Cattolica, con concentrazione prevalente nella parte settentrionale, compresa quella ravennate.