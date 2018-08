Maltempo. Peggiora l'allerta: arancione per temporali, gialla per vento e stato del mare

Dalle 12 di oggi, sabato 25 agosto, alla mezzanotte di domani, domenica 26, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo numero 82, arancione per criticità idrogeologica per temporali, gialla per criticità idraulica, vento, stato del mare e criticità costiera, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. Insomma si rafforza l'allerta già lanciata ieri per forti temporali, raffiche di vento e per lo stato del mare.