CALCIO / Resi noti i gironi della Serie D. Romagnole tutte assieme tranne il Classe

Classe e San Marino nel girone D, con emiliane e lombarde e le due nobili decadute Reggio e Modena; tutte le altre romagnole nel girone F, quello cosiddetto della dorsale adriatica, con trasferte nelle Marche, in Abruzzo e in Molise. Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato ieri la composizione dei gironi della Serie D 2018/2019: 168 le formazioni partecipanti, suddivise in 9 gironi, sei da 18 squadre e tre da 20.