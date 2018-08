Politica. Zingaretti convince la platea della Festa PD: sinistra nuova e larga per tornare a vincere

In una Festa Nazionale dell'Unità di Ravenna che continua a sfornare il pienone di pubblico una sera dopo l'altra e che è già un successo - il confronto con Imola 2017 è impietoso, qui va molto molto meglio, dicono gli organizzatori - ieri sera, mercoledì 29 agosto, era di scena il candidato alla segreteria del Pd Nicola Zingaretti , Presidente della Regione Lazio. L'unico dei candidati finora uscito allo scoperto. E lui non ha deluso il suo pubblico, accorso ad ascoltarlo numeroso, malgrado egli fosse venuto a Ravenna anche un mese fa alla Festa di Porto Fuori.

Nicola Zingaretti anche ieri sera ha dato un taglio di sinistra al suo intervento e al Pd che vuole costruire. E parte proprio dalla domanda sullo stato dell'arte della sinistra il suo discorso.

"La sinistra c'è - dice - ma è divisa, è litigiosa ed è ripiegata su se stessa. E soprattutto, il 4 marzo non è stata vista come utile e come risposta ai loro problemi da molti cittadini italiani che prima la votavano."

Già, il voto del 4 marzo, la batosta. Zingaretti non ci gira attorno. Si chiede perchè il Pd e il centrosinistra abbiano perso. Ma si chiede anche perchè il Pd in 10 anni abbia perso il 50% dei voti, passando dai 12-13 milioni di voti di Veltroni ai poco più di 6 milioni di voti del 4 marzo.

La risposta è complessa, ma su un punto lui è lapidario: "Non si può dire che gli italiani non ci hanno capito. Questo no."

Zingaretti si concentra sul dove hanno sbagliato il Pd e il centrosinistra. E su questo affonda il coltello nella piaga. L'analisi va dalla distanza della sinistra rispetto ai problemi concreti - che a volte diventano insicurezze e paure - delle persone in carne ed ossa (dagli immigrati al lavoro dei figli, dall'autobus che manca alle poste o agli ospedali che chiudono) fino all'idea sbagliata sulla globalizzazione, considerata come la panacea di tutti i mali, mentre invece ha creato un mondo sempre più ingiusto e sacche di povertà. E poi l'altro grande errore: quello di avere alla fine isolato il Pd, averlo portato in rotta di collisione con molte forze sociali e con le altre forze del centrosinistra.

Per Zingaretti la sinistra deve cambiare profondamente. Tornare ad essere fra la gente e con la gente. Deve combattere contro le ingiustizie. Tenere insieme crescita e redistribuzione della ricchezza, sviluppo e giustizia sociale. Deve saper affrontare le paure delle persone, cercare di dare risposte a quelle paure. "Risposte alternative a quelle della destra, che le paure le sa solo cavalcare ma che di risposte concrete non ne sa dare e non ne ha" ha detto Zingaretti.

Una sinistra nuova, che si batta per il lavoro, la giustizia, i diritti e per l'Europa, un'altra Europa diversa da quella di oggi. Per un'Europa più giusta e più forte. Una sinistra europeista, quindi, che fa dell'Europa la sua bandiera, contro la deriva populista, sovranista e nazionalista, ha detto chiaramente Zingaretti. Un tema forse non popolare, ma, ha aggiunto, "dobbiamo riprendere in mano la bandiera dell'Europa, di un'altra Europa, perchè senza Europa i nostri paesi da soli, anche l'Italia, verranno tutti spazzati via dalla nuova competizione fra le grandi potenze."

"L'asse Salvini-Orban, il sovranismo, l'Europa ridotta ai minimi termini come vogliono le destre - ha aggiunto - non è la difesa dei nostri interessi nazionali: è l'esatto contrario. Fa male all'Italia, molto male."

"La sinistra deve cambiare e poi deve unirsi se vuole tornare a vincere" ha ripetuto più volte il Governatore del Lazio.

Come è stato fatto nel Lazio, dove lui ha vinto il 4 marzo alla guida di una coalizione larga di centrosinistra, che ha saputo tenere dentro anche la sinistra di Liberi e Uguali ed esperienze civiche di vario orientamento. Insomma, la ricetta Zingaretti è questa: ci vuole una nuova sinistra, popolare, combattiva, ma unita e ci vuole una coalizione larga. Come dire: il Pd deve smettere di litigare un po' con tutti e tornare a tessere il dialogo con tutte le forze politiche e sociali che possono essere parte di questa grande alleanza alternativa alla destra.

Il tema dell'unità riguarda anche il partito non solo il campo del centrosinistra. Il Pd deve essere più fra la gente ma anche più attrezzato sui social per contrastare Lega e M5S; un partito più combattivo, più dialogante e soprattutto più unito, che smetta di dividersi in fazioni e non litighi su tutto. La sua candidatura alla guida del Pd ha questo indirizzo.

Infine, il giudizio tranchant sul governo giallo-verde Conte-Salvini-Di Maio. "Il governo è guidato dalla Lega - non ha dubbi Zingaretti, che più volte ha chiamato in causa direttamente Salvini - mentre i Cinque Stelle inseguono. Ed è un governo che ha un chiaro segno di destra: finora ha fatto solo propaganda e cercato capri espiatori, ma non ha fatto nulla per gli italiani."

Ed è un governo che non farà nulla nemmeno nelle settimane e nei mesi a seguire, aggiunge Zingaretti, perchè i populisti sanno solo far crescere e cavalcare le paure, ma non sanno dare risposte. Né sull'immigrazione. Né sulle tasse. Né sul lavoro.

"E attenzione, perchè quando diventerà chiaro che loro non hanno le risposte e non sono in grado di governare - dice Zingaretti - diventeranno pericolosi. Alzeranno l'asticella, cercheranno nuovi capri espiatori, metteranno a rischio la tenuta democratica del paese."

Perciò, ha concluso Zingaretti, quando quel momento arriverà, il Pd e il centrosinistra dovranno farsi trovare pronti per dare all'Italia in pericolo l'alternativa e il governo che serve. Ma per farsi trovare pronti occorre alzare la testa e lavorare sodo, qui e ora, da subito. Soprattutto, ha ricordato Zingaretti, "nessuno si illuda che la gente torni da noi dicendo ci siamo sbagliati a votare."

In definitiva, Nicola Zingaretti ha ricalcato i temi del discorso già pronunciato a Porto Fuori e ha conquistato la platea della Festa Nazionale dell'Unità. È presto per dire se potrà anche conquistare la guida del Pd. Una sola annotazione: una buona fetta della dirigenza locale del Pd è con lui, a partire dal Sindaco Michele de Pascale e del segretario provinciale Alessandro Barattoni.

A cura di P. G. C.