West Nile Virus. Nuova vittima in Bassa Romagna, muore un uomo di 83 anni

Ancora una vittima per il virus West Nile in Bassa Romagna. È deceduto lunedì scorso all'ospedale Umberto I di Lugo, un uomo di 83 anni con pregresse patologie croniche, ricoverato con una febbre persistente, che le analisi hanno acclarato essere dovuta appunto al virus del Nilo.

La notizia è riportata anche sui quotidiani locali, dove si legge che l'ultima vittima registrata a Lugo porta a tre il conteggio delle persone decedute a causa del virus, due in Bassa Romagna e una nel faentino, tutte persone ultraottantenni, in condizioni di salute precarie a causa di pregresse patologie.

In tutto, nella provincia, si sono invece registrati 9 casi di infezione: tre persone decedute, due ancora ricoverate per gli esiti della malattia e quattro già dimesse.

Si ricorda che il virus non si trasmette da uomo a uomo: serbatoio del virus sono gli uccelli infetti, mentre le zanzare diventano un veicolo per il virus, quando pungono un uccello malato e poi l'uomo. Anche entrando in contatto con il virus, la malattia si manifesta prevalentemente in soggetti anziani e in condizioni debilitate di salute.