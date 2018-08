Denuncia. Ravennate compra online un gioiello, ma è una truffa: la Polizia individua un 41enne

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà C.S. 41enne cittadino italiano per il reato di truffa. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, è scaturita in seguito alla denuncia di una donna residente nel ravennate. La vittima, ha dichiarato agli investigatori della Squadra Mobile di aver risposto ad una inserzione su un noto portale internet di compra-vendita, per l’acquisto di un bracciale del valore di 180 euro.