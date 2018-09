Festa dell'Unità. La lezione di Veltroni: "La sinistra deve ritrovare il popolo, aprire le porte"

Una lezione che ha voluto individuare le ragioni che hanno messo in crisi la sinistra e ricordare i suoi valori costituenti, da cui bisogna ripartire per invertire la marcia, ha detto Veltroni.

"Le persone quando mi fermano per strada - ha iniziato Veltroni - mi domandano spesso "che cosa possiamo fare" e non "che cosa farete": l'utilizzo del noi, ancora, dopo la grande sconfitta elettorale di quest'anno, mi dà tanta speranza perchè è il segno di uno spirito di sinistra, che continua a vivere, ma che in questo momento storico ha perso la strada e fatica a riconoscersi."



"Credo quindi che la prima cosa da fare adesso e da cui bisogna ripartire sia dirci la verità e scavare a fondo per capire perchè 6 milioni di persone non hanno più votato per noi. Bisogna recuperare - ha sottolineato Veltroni - l'umiltà dell'ascolto e della condivisione: parlare con la gente, ascoltarla, senza dare l'impressione di voler imporre il nostro punto di vista perchè ci consideriamo nel giusto. Non dobbiamo lasciarci scoraggiare dall'ultimo responso elettorale, è tempo invece di confrontarci con quelle persone che hanno scelto il M5S come voto di protesta e che oggi vivono con l'angoscia e la paura, con la rabbia e il risentimento, perchè si sentono smarriti e sono preoccupati per le sorti dell'Italia e dell'Europa."



"Le parole sono importanti - ha affermato -, rappresentano il primo oggetto di scambio tra gli essere umani, uno scambio fatto di intenzioni, esperienze, speranze: è la parola a creare l'unione tra le persone, così nella vita e ancora di più nella politica. Ed è da queste parole che bisogna ricominciare per ricostruire il dialogo ed abbattere i muri che si sono innalzati. La politica non nasce come gestione del potere esclusivo, ma è sempre stato l'impegno e lo sforzo di lavorare insieme per capire meglio quello che si fa fatica a capire da soli. Dopo la sconfitta elettorale, mi sarei aspettato un atteggiamento diverso da parte del Pd. Avrei desiderato che si fermasse a riflettere per poi andare fra la gente e chiedere a ciascuno dove, secondo lui, si era sbagliato, così da esaminare gli errori commessi per trovare le risposte."



"La sinistra è nata per essere una comunità di persone libere, un'aggregazione dove ognuno deve ragionare con la propria testa e confrontarsi con chi gli sta accanto, non per essere un luogo di conflitto. - ha continuato - Oggi provo una grande delusione quando aprendo i siti web, vedo gente che urla ed infiamma gli animi dando vita ad un scontro incessante. Questa non è la storia della sinistra, non lo è mai stata: dobbiamo aprire porte e finestre per accogliere le persone e porre fine al conflitto. Continuo ad essere ottimista perchè credo che quel popolo di sinistra esista ancora. Io non ho mai pensato, come molti sostengono, che la destra e la sinistra non esistano: esistono eccome e lo vediamo in tutte le questioni del nostro tempo, che possono essere affrontate con un approccio di sinistra o di destra. Nel mio intervento su Repubblica ho paragonato la nostra società a quella della rivoluzione industriale, quando la macchina iniziava a sostituire l'uomo nel lavoro e a rendere precaria la vita delle persone. Oggi viviamo una situazione simile, fatta di grande instabilità dovuta alla mancanza del lavoro e questo non può far altro che generare paura e chiusura. La crisi della sinistra, attenzione - ha precisato Veltroni -, non è solo italiana, ma mondiale, basti vedere cosa accade in America: otto anni fa veniva eletto il primo presidente di colore della storia, otto anni dopo Trump, che continua a costruire ostacoli tra la gente, che strappa i figli messicani dalle braccia delle loro madri. Viviamo in una società ormai destrutturata, dove la crisi ha investito tutti, compresi quei luoghi intermedi nati per mettere a confronto il popolo e il governo, quali i sindacati, i giornali e i partiti."

"Oggi tutto è andato in pezzi: se la sinistra tanto tempo fa nasceva intorno alle fabbriche, ai quartieri, come spazio aggregativo tra le persone, come senso di comunità in cui far prevalere i diritti di ogni lavoratore, adesso, in un Paese in cui il lavoro manca, fa fatica a riconoscersi. La precarietà di questo tempo rende la società nervosa, instabile, più propensa all'odio e non al confronto. La sicurezza delle persone deve essere l'elemento sociale da cui ripartire: se la sinistra non lo fa, che cos'è dunque la sinistra? La certezza del lavoro e la garanzia dei diritti è il pilastro su cui essa si è fondata, lo è sempre stato. Stiamo attraversando un momento storico in cui la gente ha paura di non farcela, di perdere la propria casa e la propra serenità ed in questo modo si finisce inevitabilmente ad aver paura di tutto e tutti, del tuo vicino, del tuo capo, dell'immigrato. Come hanno rivelato alcuni studi, la percezione che oggi gli italiani hanno delle cose è peggiore di come sono realmente le cose. E questo porta a chiudersi in casa perchè si preferisce stare da soli, a sbarrare strade e confini ed infine, ad aver bisogno di qualcuno, di un unico personaggio che ci comandi. Le dittature - ha scandito l'ex segretario nazionale piddino - sono sempre nate così, la storia ce lo insegna: chiusura, censura, dittatura."



"La democrazia, ricordiamo bene, non è una conquista fatta una volta per sempre, ma è un valore processuale che si conquista con il dialogo, scambiandosi opinioni e quindi ha bisogno di tempo per arrivare a giuste decisioni. Oggi invece viviamo in una società veloce, nervosa, esasperata, dove si è perduta la bellezza del respiro, del disegno, del pensiero. Provate a chiedere alle persone se preferiscono che le decisioni siano prese da una persona sola o seguendo le dinamiche parlamentari e così le procedure su cui si fonda la nostra democrazia. Io l'ho fatto - ha commentato Veltroni - e la risposta è sempre stata la stessa: la democrazia. Pietro Calamandrei disse che solo in un caso la dittatura poteva farsi largo e cioè quando la democrazia smetteva di decidere. Non solo in Italia, ma anche in altri Paesi, come la Russia e la Turchia, per citarne alcuni, si sta facendo strada l’idea che il potere di uno solo sia la cosa migliore. E l'Italia, il Paese di Altiero Spinelli, non può improvvisamente passare dall’altra parte. Gli italiani hanno creato l'Europa, non possono essere il popolo che che la demolisce."

"Non escludo che nei prossimi mesi la Lega cercherà di strappare ed ottenere il pieno consenso degli elettori. Salvini aveva detto che se avesse vinto le elezioni, avrebbe scacciato 500mila immigrati, lo stesso Giorgetti ha affermato che il vice premier l'ha sparata grossa e sono dello stesso partito. I conflitti li hanno anche loro, internamente. Avevano promesso che avrebbero eliminato la Legge Fornero, ma nulla di ciò è stato fatto. E attenzione - ha incalzato - è vero che l'Unione europea deve migliorare su molti fronti, adottando nuove procedure per la gestione di alcuni fenomeni, a partire dall'immigrazione, ma noi dell'Europa abbiamo bisogno, non il contrario come vuol far credere Salvini, imponendo un pensiero nazionalista. Se alle prossime elezioni europee dovessero prevalere le forze antieuropeiste, sarebbe un guaio per tutti: lo strumento che, dopo la seconda guerra mondiale, abbiamo creato con grandi sacrifici finirebbe a gambe all'aria, lasciando dietro di sè un campo arido, su cui l'unica forma di ideologia che può nascere è quella nazionalista, che ci riporta indietro nell'affermazione dei diritti, si ritornerebbe inevitabilmente ai dazi ed infine alla guerra."



"La sinistra deve prendere sulle spalle il destino del suo paese e deve farlo attuando politiche innovative, che soddisfino le esigenze di una società che è ormai mutata. Noi non risolveremo i problemi inseguendo la destra o le strategie grilline, noi dobbiamo essere noi stessi, noi siamo sinistra, una parola che è sempre stata grande e meravigliosa. Dobbiamo essere quelli che dicono no ad un governo che lascia per giorni le persone in mare, perchè tra quella gente potrebbero esserci i nostri figli. E poi deve ritornare ad essere quel movimento che affermi l'importanza del rispetto della legge, delle istituzioni e della divisione dei poteri. Dopo il governo Berlusconi, ricordo bene in che condizione abbiamo trovato il Paese e la fatica fatta per ricostruirlo. Se togliamo al Pd la possibilità di parlare con la gente, strappiamo ad esso una parte del suo animo" ha sottolineato.



"È la sinistra ad aver cambiato il mondo, non lo dimentichiamo, con le sue lotte contro i potenti, con l'abbattimento delle leggi razziali, con la conquista dell'aborto e del diritto di voto delle donne. Bisogna ripartire dalla sicurezza sociale, dal multiculturalismo, senza avere paura. Anche Ravenna vanta una storia democratica molto forte: questo non è il momento di chiudersi e di restare passivi davanti agli accadimenti politici, bisogna invece ritornare ad essere proprietari del nostro destino. Ma per farlo dobbiamo restare uniti. Abbiamo creato il Pd per dare all'Italia una nuova forza progressista, non smettiamo di portare avanti questo desiderio. Il nostro strumento di forza - si è così avviato a concludere Walter Veltroni - dovrà essere il linguaggio della ragione e non l'odio. Tengo sempre ben in mente le parole di quel marito, che dopo aver perso sua moglie nell'attentato di Parigi rivolse ai terroristi: "non avrete il mio odio". Parole strazianti, ma a cui tutti noi dobbiamo credere. La sinistra deve avere il coraggio di andare controcorrente, di ritrovare il popolo e farsi carico del suo sogno, solo così ritornerà ad essere grande".





Erika Digiacomo