Solidarietà. Safari Ravenna accoglie le famiglie terremotate dell’Associazione "Dream Day"

“Grazie all’accoglienza del Safari Ravenna è stato possibile regalare alle famiglie che hanno subito il terremoto una giornata unica e indimenticabile, a contatto ravvicinato con gli animali ospitati da questo bellissimo Parco. Questo vogliamo ricordarlo come un anno positivo, a luglio anche le ultime famiglie sfollate hanno ricevuto le ultime casette e grazie alla sensibilità di strutture come Fiabilandia di Rimini e il Safari di Ravenna, questa estate abbiamo potuto arricchire la quotidianità di queste persone con esperienze che non avrebbero di certo potuto vivere in questo momento. Grazie ancora a tuto lo staff del Parco Safari Ravenna per averci accolto con così tanto affetto ed entusiasmo” dichiara Selena Abatelli, Presidente dell’Associazione Dream Day.



“Ribadisco, come già affermato in diverse altre occasioni, che da sempre per il nostro Parco accogliere chi è meno fortunato e chi di certo non avrebbe potuto visitare il nostro Parco è motivo di orgoglio. Lo stupore e la gioia che ogni volta riscontriamo in loro, e in generale in tutti i nostri visitatori, dopo aver avuto un contatto unico con il mondo animale ci conferma che il nostro lavoro va esattamente nella direzione dichiarata dalla nostra mission: da un lato potenziare il ruolo nella conservazione della biodiversità, tutelare il benessere degli animali ospitati e salvaguardare quelle in via di estinzione, dall’altro educare il pubblico ad un corretto approccio e al rispetto verso questi fantastici esemplari” conclude Osvaldo Paci, Direttore del Safari Ravenna.



Il Dream day oltre che di oncoematologia negli anni si è dedicata e continua ad occuparsi anche di disabilità, regalando giochi idonei per tre parchi e rendendoli così inclusivi e accessibili.