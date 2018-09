TIRO CON L'ARCO / Buoni risultati degli Arcieri Bizantini a Novellara

Dopo i successi ottenuti al 900 Round di Cotignola domenica scorsa, i bizantini scendono di nuovo in campo sabato 1 settembre, con un piccolo ma agguerrito gruppo di arcieri che a Novellara (Re) hanno affrontato il “29° HF Delle Valli” organizzato dall’ASD Arcieri dell’Ortica, conquistando due podi. La medaglia d’oro va a Silvia Soglia per l’arco olimpico senior femminile con il punteggio di 235. Medaglia di bronzo invece per Denis Costantini per la categoria maschile con il punteggio di 284.