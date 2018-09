Multe per cani in spiaggia. Ravenna detiene il record di sanzioni elevate dalla Polizia locale

Il numero a Ravenna supera abbondantemente le cento unità. Ogni bagnante con il cane al seguito è stato multato per 200 euro e questo permetterebbe al comune di fare cassa per oltre 20.000 euro sulle spalle dei bagnanti, ma a Ravenna cosi come in Puglia, Sardegna, Lazio e Campania e Liguria sono centinaia i multati che si sono rivolti ad AIDAA per ricorrere contro le sanzioni considerate spesso illegittime sia per l'assenza dei cartelli di divieto sia per i futili motivi le quali sono state elevate le contravvenzioni comprese quelle fatte a proprietari di cani a passeggio sulla spiaggia a Ravenna alle 8.35 solo perchè per pochi minuti avevano slegato il cane pur tenendolo a se, o come quella elevata alla signora che aveva in borsa il suo cane pinscher prima ancora che potesse appoggiare le sue zampe sulla spiaggia.



"Le multe vanno da un minino di 150 euro fino a 200 euro per i cani in spiaggia - afferma Lorenzo Croce presidente di AIDAA - e questo ha permesso ai comuni fino ad oggi di incassare molto spesso illegalmente quasi 2 milioni di euro sulla pelle e le zampe dei cani e dei loro padroni, una situazione vergognosa per la quale occorre una legge nazionale che regolamenti questa orribile vicenda composta da quasi 6.000 ordinanze per poco meno 8.000 chilometri di costa dove vige una vera babele normativa".



Aidaa per chiunque ne avesse bisogno mette a disposione fine al 30 settembre il proprio telefono amico per le consulenze solo per le multe ai bagnanti con "I cani in spiaggia" al 3479269949 (telefonata con il costo previsto dal proprio piano tariffario).