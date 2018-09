Dante Hors d’Oeuvre. Il "vissuto dantesco" alla prova della scuola sciliana di Santo Piazzese

In attesa che si inauguri il ricco programma della VIII edizione del festival dedicato al Poeta, oggi, venerdì 7 settembre, alle 17, il Caffè Letterario (via Diaz 26) accoglierà una nuova voce per questa insolita narrativa tutta attorno a Dante, intessuta di esperienze e ricordi al contempo personalissimi e universali.

Da buon biologo quanto da buon scrittore, il palermitano Santo Piazzese si presenta a Ravenna con un interrogativo, mosso da un’intensa passione per la propria terra, che agisce come una lente d’ingrandimento, in un’ottica ribaltata sulla svolta fondamentale rappresentata dall’emergere, sopra ogni altra esperienza, del Dolce stil novo e di Dante. A esplorare questo punto di vista sarà un “biologo prestato alla scrittura” - come Piazzese stesso si definisce - che ha vinto il Festival del Primo Romanzo a Torino e a Chambéry (molti infatti i racconti brevi pubblicati in Francia). Piazzese collabora inoltre con La Repubblica e riviste italiane e straniere; risale invece al 2000 il radio documentario in cinque puntate trasmesso dalla RAI e dedicato a siti della Sicilia antica.



Sabato 8 settembre, alla stessa ora al Caffè Letterario, Giuseppe Lo Manto, direttore della Settimana di Studi danteschi a Palermo, sarà protagonista dell’ultimo incontro di Dante Hors d’Oeuvre.