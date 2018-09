SuperEnalotto. Ad Alfonsine vinti oltre 52mila euro con il 5

Per quanto riguarda Alfonsine, la schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata nella Tabaccheria Vecchi in Corso Matteotti 67). Altre vincite a Cesena (Tabacchi Profumeria Neri in Viale Matteotti 425), e Quattro Castella (Reggio Emilia, Tabaccheria Carletti in via Marconi 2b).

Il Jackpot adesso vale 35,9 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Emilia Romagna il 6 manca dal 22 novembre del 2014, con 40,2 milioni di euro vinti a Sassuolo.