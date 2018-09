Vandali in azione. Vasi spaccati e colonnine elettriche quasi sradicate lungo via Mazzini a Ravenna

Vandali in azione, questa notte, in via Mazzini a Ravenna: spaccati i vasi di arredo urbano, quasi sradicate le colonnine elettriche e causati altri danni. Lo spiacevole episodio ci è stato segnalato da una lettrice ed è stato riportato anche sulla pagina "Sei di Ravenna se...2.0" e, stando ai rumors raccolti in rete, ad aver commesso l'azione sarebbero stati tre ragazzi, sentiti ridere ed urlare intorno alle 3.48.