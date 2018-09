Celebrazioni. "Alleiamoci con la terra": si è svolta la 13esima Giornata per la Custodia del Creato

Si è svolta lo scorso 1 settembre, presso la Parrocchia di Savio (San Severo Vescovo) in Ravenna, la 13esima Giornata per la Custodia del Creato con il titolo “Coltivare l’alleanza con la terra” , organizzata dall’ Archidiocesi di Ravenna–Cervia e dalla Diocesi di Faenza–Modigliana in collaborazione con Coldiretti Ravenna , con il Gruppo Carabinieri Forestale di Ravenna e con la partecipazione delle Chiese Ortodosse .

La celebrazione religiosa, a cui hanno presenziato varie autorità militari e civili della provincia di Ravenna, rappresentanti LIONS e ROTARY ravennati è stata presieduta dall’Arcivescovo di Ravenna – Cervia, Sua Eccellenza Mons. Lorenzo Ghizzoni il quale nella sua omelia ha approfondito il tema della crisi ecologica soffermandosi sull’esigenza di una rinnovata alleanza tra uomo e ambiente che porti non solo a rispettare il luogo in cui si vive, ma anche a custodirlo in vista di un nuovo modello di sviluppo sostenibile.

Gli stessi temi sono stati ripresi e sviluppati anche negli interventi conclusivi della celebrazione effettuati:

• dal Rappresentante delle Chiese Cristiano Ortodosse di Ravenna, padre Daniel Gavril Vesea;

• dal Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Ravenna, Col. Giovanni Naccarato che ha richiamato l’attenzione sui cambiamenti climatici in atto che determinano perdite di vite umane e distruzione di famiglie, comunità e culture oltre a creare danni ingenti al territorio, alle produzioni agricole ed alla necessità di creare un legame nuovo tra la vita umana di qualità ed ambiente, indirizzato a gestire i propri comportamenti in modo sostenibile, mirando al soddisfacimento delle esigenze presenti senza compromettere la possibilità delle future generazioni di sopperire alle proprie;

• dal Presidente di Coldiretti Ravenna Nicola Dalmonte che si è soffermato, in particolare, sulla necessità di unire la tutela della terra ad uno sviluppo che possa assicurare nuove opportunità ai più giovani, a chi intraprende il lavoro di imprenditore agricolo mettendo in gioco tutto se stesso e confidando in traiettorie di futuro sostenibili.

“Solo così – ha concluso il Presidente Coldiretti – si potrà proseguire portando buoni frutti l’alleanza tra la terra e chi la coltiva”. Ha concelebrato l’incontro di preghiera l’Arcivescovo di Faenza - Modigliana Sua Eccellenza Mons. Mario Toso. Al termine della funzione, tutti gli intervenuti hanno potuto degustare alcuni prodotti agroalimentari tipici del territorio romagnolo offerti da Coldiretti Ravenna.