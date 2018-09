Cultura. Accordo e scambi di opere tra Mar e Palazzo Ducale di Mantova

“In quest’ottica – precisa l’Assessora alla Cultura, Elsa Signorino – la collaborazione di due musei sia per prestiti sia per una promozione congiunta relativa alle due mostre Fato e destino (a Mantova, ndr) e ?War is over (a Ravenna, ndr) risulta la via più efficace per buona politica culturale”.



A chiarirne i contenuti è il Direttore del Mar-Museo d’Arte della città di Ravenna, Maurizio Tarantino che, con il Direttore del Complesso Museale di Palazzo Ducale di Mantova, Peter Assmann, ha definito le intese. “La sinergia si esprime - ha detto - nella proposta di mostre tematiche nelle rispettive città, per questo autunno, potendo godere dello strumento dello scambio, nel caso dei prestiti, ma anche della condivisione di strategie di comunicazione, per quanto riguarda la promozione”.



Il rapporto tra Ravenna e Mantova inizia già nel 2017 quando per la mostra “Costruire, abitare, pensare. Sabbioneta e Charleville città ideali dei Gonzaga” (Mantova, Palazzo Ducale - Castello di San Giorgio, 22 ottobre 2017 – 2 aprile 2018), la Biblioteca Classense, già allora diretta da Tarantino, concesse in prestito l’editio princeps dell’Utopia di Tommaso Moro (Lovanio, 1516), significativamente esposta accanto alla celeberrima “Città ideale” della Galleria Nazionale delle Marche (Urbino), uno dei simboli del Rinascimento italiano.



“E così - aggiunge Tarantino - mentre il Mar-Museo d’Arte della città di Ravenna si appresta a inaugurare la mostra “?War is over. ARTE E CONFLITTI tra mito e contemporaneità”, per la cura di Angela Tecce e Maurizio Tarantino, con il prestito, tra gli altri, di due opere provenienti dalle collezioni di Palazzo Ducale a Mantova – si tratta di un rilievo in marmo greco di età romana che rappresenta la Testa di legionario romano, del I/II secolo d.C., e dell’Alabardiere di Pieter Paul Rubens, lacerto della grande tela che rappresenta La Famiglia Gonzaga in adorazione della Trinità, dal 2016 ricomposto nei maestosi spazi di Palazzo Ducale – allo stesso modo il Complesso Museale di Palazzo Ducale di Mantova, con Fondazione Cariplo, ha di recente aperto al pubblico la mostra “Fato e destino tra mito e contemporaneità”, per la cura di Renata Casarin, con il prestito di un nucleo significativo di opere provenienti dalle collezioni permanenti del Mar con l’inaugurazione nella cornice speciale del “Festival della Letteratura”.

La mostra ravennate, che attraversa il campo lungo della storia per riflettere su come l’uomo abbia sviluppato strategie di gestione dell’antagonismo alternative all’annientamento, attraverso sezioni e nuclei tematici, permetterà di presentare, in un cortocircuito cronologico, alcune pregevoli testimonianze artistiche come l’Alabardiere di Rubens, insieme a uno dei più noti capolavori di Giorgio de Chirico, l’addio di Ettore e Andromaca, un cratere attico con scene dall’Iliade, infine la Testa di legionario, frammento di un rilievo romano del I/II secolo, che proprio grazie al loro accostamento invitano a porre lo sguardo sull’astoricità del mito dell’uomo-guerriero.



La mostra mantovana prende spunto da un nucleo di opere della Fondazione Cariplo per indagare un tema non così distante da quello ravennate, come quella del Fato lungo la linea del tempo che dall’alba della civiltà greca giunge fino ai giorni nostri. Si parte dalle testimonianze più antiche del Fato, avvertito come volontà sovrumana a cui è soggetto l’uomo, e si passa, dapprima, alla personificazione di Destino, figlio di Caos e Notte, espressione di una volontà irrevocabile a cui nessuno può sottrarsi, neanche gli dei e lo stesso Giove, signore dell’Olimpo, che del Fato è esecutore, poi alla personificazione di un’identità triplice come quella delle Parche – Cloto, Lachesi e Atropo figlie di Giove – che hanno il compito di dipanare il filo della vita.



Dagli archetipi di una civiltà arcaica e politeista alla moderna traduzione in chiave deterministica, il tema del Fato e del Destino si impone come riflessione universale alla quale ogni opera d’arte può concorrere con un contributo di senso. In questa attraversata lungo la dorsale storica si inseriscono le opere concesse in prestito dal Mar, come l’Allegoria dell’Abbondanza, riconosciuta al Maestro di Flora, un’identità ancora misteriosa dietro la quale si cela un pittore emiliano di formazione parmense attivo alla corte di Fontainebleau intorno al 1560; il Ritratto di donna con moneta, ascrivibile all’Ambito Toscano nella seconda metà del XVII secolo e giunto alle collezioni ravennati attraverso il lascito di Enrico Pazzi; il Nudo di donna di Gustav Klimt, che i recenti studi permettono di collocare nella stagione ultima alla quale appartengono i taccuini con i fogli erotici; e Il gelsomino notturno di Orazio Toschi, del 1927, una trascrizione in chiave visiva dell’omonimo sonetto di Giovanni Pascoli, appartenente alla stagione più ispirata del pittore lughese.



A questi si aggiunge una pregevole tavola della Fondazione Casa di Oriani, depositata nel 1985 presso il Mar-Museo d’Arte della città di Ravenna con attribuzione a Gian Domenico Cerrini e ora trasferita da Giulia Palloni – che firma la scheda a catalogo – all’ambito bolognese della metà del Seicento individuando nella personalità di Giovan Battista Bolognini, sia pur con le necessarie riserve, la personalità più coerente per la Maddalena in meditazione, una redazione da stanza da leggere nel clima felsineo dominato dalla personalità di Guido Reni.



Nel corso dello studio per le schede a catalogo, a firma della conservatrice del Museo, Alberta Fabbri, sono poi emerse novità documentarie che permettono di precisare in particolare le circostanze di patrimonializzazione, un aspetto, questo, che diventa essenziale nel determinare il valore – materiale e immateriale – di un’opera con il passaggio alla dignità pubblica.



Il trattamento conservativo che si è reso necessario per garantire la movimentazione in sicurezza del Maestro di Flora, è stato affidato alle cure del Laboratorio del restauro di Ravenna. Gli accordi di prestito con Mantova si estendono poi ad un’altra esposizione, questa volta presso la Biblioteca Classense, in Manica Lunga, dove è allestita una personale di Peter Assmann, nella veste meno conosciuta di autore, con le carte della produzione più recente raccolte sotto il titolo “La Favorita”, da un’opera ispirata all’omonima villa mantovana, voluta dal duca Ferdinando Gonzaga nel Seicento. Nel titolo anche il senso proprio del verbo favorire, cioè “preferire”, è coinvolto a dare significato al progetto, con richiami alla donna raffigurata nel disegno - per così dire “la prescelta” dall’artista - che traccia le sue riflessioni grafiche con quel tocco di ironia e di distacco che contraddistinguono l’attuale corso della sua opera.



Il disegno rappresenta un’attitudine – e una passione – ricorrente negli storici dell’arte che da sempre utilizzano la tecnica imitativa per esercitare l’occhio ed entrare nelle profondità compositive dell’opera. Con l’avvento della fotografia, e la nascita delle fototeche, la pratica del disegno come metodo di studio è diventata sempre più marginale a favore di altre tecniche. Non per Peter Assmann – come nella più antica letteratura che si rispetti, artista-direttore – che nel disegno orienta la propria attitudine poetica. La mostra si concentra sugli ultimi lavori dell’artista austriaco che, con il ricorso alle tecniche proprie della grafica, esplora le infinite possibilità di trascrizione artistica delle realtà che sperimenta. Ne risultano così immagini “vissute”, dettate dal processo creativo sospeso tra impressione ed espressione.



22 ottobre 2017

(“Costruire, abitare, pensare. Sabbioneta e Charleville città ideali dei Gonzaga”, Mantova, Palazzo Ducale - Castello di San Giorgio, 22 ottobre 2017 – 2 aprile 2018, a cura di Peter Assmann e Paolo Bertelli)



7 settembre 2018

(“Fato e destino tra mito e contemporaneità”, Mantova, Complesso Museale di Palazzo Ducale, Appartamento della Rustica, 7 settembre 2018 – 6 gennaio 2019, a cura di Renata Casarin)

18 settembre 2018

(“Peter Assmann. La Favorita”, Ravenna, Biblioteca Classense, Manica Lunga, 18 settembre – 18 ottobre 2018, a cura di Renata Casarin)

6 ottobre 2018

(“? War is over ARTE E CONFLITTI tra mito e contemporaneità”, Ravenna, Mar-Museo d’Arte della città di Ravenna, a cura di Angela Tecce e Maurizio Tarantino)