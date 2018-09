Politica. Giornate Repubblicane. Democratici e laici nell'epoca del populismo: il ruolo del Pri

"In questa occasione – affermano Luisa Babini e Paolo Gambi - verrà affrontata la situazione politica nella quale è attualmente immerso in nostro Paese, una stagione politica con caratteri del tutto nuovi, quanto ai soggetti che hanno assunto la guida del Governo, una inedita situazione che si accompagna ad una crisi senza precedenti della cultura politica democratica complessivamente intesa ed anche della cultura politica laica. Non si può ripartire dalle persone o dalle formule, ma si deve ripartire da una idea precisa del Paese e delle sue esigenze e priorità, se si vuole creare una via di uscita vera, consistente e praticabile.”

Parleranno di questo Luisa Babini, Paolo Gambi, Renato Lelli, Paolo Ballestrazzi insieme a Giorgio Raffi (Toscana) e Luca Bartolini (Marche). A questo incontro prenderà parte il Segretario Nazionale del PRI, Corrado de Rinaldis Saponaro.