Gastronomia. Valli & Pinete 2018. Percorso in 10 tappe per tanti amanti della buona tavola

Taglia il traguardo della ventunesima edizione il più longevo percorso gastronomico della Romagna: Valli & Pinete, tra sapori di stagione e prodotti del territorio, ricomincia la sua avventura lunedì 24 settembre per il piacere di tanti amanti della buona tavola. L’iniziativa nasce nel 1998, quando il Sindacato Ristoratori Confcommercio Ravenna decise di dar vita ad un nuovo percorso gastronomico per far riscoprire le pietanze e le ricette tipiche del nostro territorio, sposandole con ottimi vini locali e con un tocco di creatività.

Da allora ad ogni inizio di autunno Valli & Pinete è sempre stata riproposta, dando vita ad una continua e rinnova esperienza dei sensi, del corpo e dell’anima. L’itinerario gastronomico farà tappa, nell’arco di due mesi e mezzo, in dieci ristoranti che hanno aderito all’iniziativa, proponendo nuove degustazioni dei prodotti di stagione del territorio.

Ogni ristorante proporrà per una settimana intera (dal lunedì alla domenica) un suo speciale menù ispirato alle nostre valli e pinete e si potrà scegliere tra piatti di terra e di mare con tartufi, asparagi, funghi, pinoli, con selvaggina, prodotti di valle.. il tutto accompagnato da vini tipici delle nostre cantine. In totale saranno 70 gli appuntamenti con la buona tavola per esaltare sapori unici e prodotti di prima qualità.

Una novità di questa edizione è rappresentata dall’abbinamento con la XX “Maratona di Ravenna Città d’Arte” che partirà la mattina di Domenica 11 Novembre da Via di Roma davanti al MAR, ma che animerà l’intero territorio per tutto il weekend a partire da venerdì 9 novembre, con migliaia di runner provenienti da tutto il mondo e diverse iniziative tra le quali anche il grande Expo Marathon Village allestito nei Giardini Pubblici di Ravenna.

In occasione di questo grande evento internazionale, che attirerà l’attenzione sulla città, ognuno dei dieci ristoranti aderenti all’iniziativa proporrà un piatto speciale ed unico che verrà servito in esclusiva nella settimana dal 5 all’11 novembre, al prezzo di 10,00 Euro. Un modo per far conoscere la cucina romagnola e le sue enormi potenzialità ad un pubblico nuovo e numeroso.

Ecco l’elenco dei 10 ristoranti che hanno aderito a Valli & Pinete

Dal 24 settembre al 30 settembre 2018 Ristorante Al45 (Via Paolo Costa 45 - Ravenna tel. 0544/212761 www.al45.it);

(Via Paolo Costa 45 - Ravenna tel. 0544/212761 www.al45.it); dall’1 al 7 ottobre 2018 Ristorante La Campaza (Via Romea Sud 395 - Ravenna tel. 0544/560294 www.gruppolacampaza.it);

(Via Romea Sud 395 - Ravenna tel. 0544/560294 www.gruppolacampaza.it); dal 8 al 14 ottobre 2018 Ristorante Babaleus (Vicolo Gabbiani 7 - Ravenna - Centro Storico 0544/216464 www.ristorantebabaleus.com);

(Vicolo Gabbiani 7 - Ravenna - Centro Storico 0544/216464 www.ristorantebabaleus.com); dal 15 al 21 ottobre 2018 Ristorante L’Acciuga (Viale Baracca 74 (Retro: Via Cura 37) - Ravenna tel. 0544/212713 www.osterialacciuga.it);

(Viale Baracca 74 (Retro: Via Cura 37) - Ravenna tel. 0544/212713 www.osterialacciuga.it); dal 22 al 28 ottobre 2018 Ristorante Al Molinetto (Via Sx Canale Molinetto 139/b - Punta Marina (Ra) tel. 0544/430248 www.ristoranteilmolinetto.it);

(Via Sx Canale Molinetto 139/b - Punta Marina (Ra) tel. 0544/430248 www.ristoranteilmolinetto.it); dal 29 ottobre al 4 novembre 2018 Osteria Piatto Forte (Vicolo degli Ariani 10 - Ravenna tel. 0544/33220 www.ristorantepiattoforte.it);

(Vicolo degli Ariani 10 - Ravenna tel. 0544/33220 www.ristorantepiattoforte.it); dal 12 al 18 novembre 2018 Trattoria Flora (Via Ragone 104 - Ragone (Ra) tel. 0544/534044 trattoriaflora@gmail.com);

(Via Ragone 104 - Ragone (Ra) tel. 0544/534044 trattoriaflora@gmail.com); dal 19 al 25 novembre 2018 L’Osteria del Tempo Perso (Via Gamba 12 - Ravenna tel. 0544/215393 www.osteriadeltempoperso.it);

(Via Gamba 12 - Ravenna tel. 0544/215393 www.osteriadeltempoperso.it); dal 26 novembre al 2 dicembre 2018 Ristorante La Gardèla (Via Ponte Marino 3 - Ravenna tel. 0544/217147 www.ristorantelagardela.it);

(Via Ponte Marino 3 - Ravenna tel. 0544/217147 www.ristorantelagardela.it); dal 3 al 9 dicembre 2018 Taverna San Romualdo (Via Badarena 1 - San Romualdo (Ra) tel. 0544/483447 www.tavernasanromualdo.it).

IL MENU DEL PRIMO RISTORANTE

Il Ristorante Al45 di Via Paolo Costa 45 a Ravenna (tel. 0544/212761 • www.al45.it) dal 24 settembre al 30 settembre propone questo menù: