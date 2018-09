Economia. Avviato il cantiere per la nuova sede Cia-Conad a Forlì in via Campo dei Fiori

L’investimento complessivo è di circa 30 milioni di euro e comporta la costruzione della nuova palazzina uffici, diecimila metri quadrati di superficie all’avanguardia dal punto di vista energetico e delle soluzioni tecnologiche, e l’ampliamento di ventimila metri quadri dei magazzini. Il nuovo centro direzionale sarà dotato di un sistema di riscaldamento e raffreddamento a soffitto, tra i primi a essere installati in Italia, mentre l’esterno della struttura sarà ricoperto da lamelle frangisole al fine di ridurre la necessità di climatizzazione. Otto i piani del fabbricato di vetro e acciaio, di cui uno interrato. La palazzina, alta 32 metri e lunga 100 metri, è conformata su due ali asimmetriche, in modo da migliorare la fruibilità degli spazi interni. L’edificio sorgerà nello spazio adiacente all’attuale sede di via dei Mercanti e sarà raggiungibile anche dalla via Navicella. Il complesso sarà dotato di 200 posti auto, di cui metà coperti da un giardino pensile. Il cantiere è reso possibile da una convenzione con il Comune, che prevede la costruzione di opere pubbliche per oltre quattro milioni di euro, in particolare la rotatoria fra le vie Ravegnana e Martoni, il prolungamento di via Campo dei Fiori e l’allargamento di via Navicella. A ciò si aggiungono 854mila euro per parcheggi e compensazioni, con la piantumazione di 13mila metri quadrati di verde pubblico in un’area vicina al parco urbano e la realizzazione di alcune piste ciclabili.

La consegna dei magazzini avverrà nel primo semestre del 2019, mentre gli uffici saranno consegnati nel primo trimestre 2020. "Questa nuova sede - commenta l’amministratore delegato, Luca Panzavolta – rappresenta per noi una pietra miliare in quasi sessant’anni di vita. Il nucleo originario di CIA nacque infatti a Forlì il 23 settembre del 1959 e inizialmente i dieci soci si riunivano in un ufficio in centro, in via Giove Tonante 4; dai magazzini di quel tempo di 50 metri quadrati, in via Mellini e poi in via Regnoli che bastavano appena a stoccare salumi, scatolame e damigiane d’olio, si passò negli anni Settanta alla sede di via Aldrovandi, per arrivare tra 1979 e 1980 all’attuale via dei Mercanti. Oggi gettiamo le basi di una nuova struttura che rappresenta un investimento importante sul territorio e che testimonia una crescita che ci ha portato a essere presenti e sempre più radicati anche fuori dai confini romagnoli, senza mai perdere il legame con il luogo in cui siamo nati".

CIA-CONAD ha registrato nel 2017 oltre 1,5 miliardi di vendite alle casse. Nel complesso gli occupati del sistema (negozi, Cooperativa e società) sono oltre 6.800, mentre la superficie di vendita dei negozi supera i 165 mila metri quadri. Negli uffici e nei magazzini centrali di Pieveacquedotto la cooperativa impiega attualmente oltre 300 persone. Tra Forlì e comprensorio i negozi sono una trentina, di cui due terzi nel territorio comunale, e danno lavoro a oltre 800 persone tra soci e addetti. Se a queste si aggiungono le 300 che lavorano nella sede forlivese, si superano le 1.100 unità.