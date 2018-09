Processo Musca. Condanna a 10 anni per l’imprenditore, 8 anni per la compagna, assolto il figlio

Il Tribunale di Ravenna ha condannato oggi, lunedì 24 settembre, in primo grado, l’imprenditore Giuseppe Musca a dieci anni e sei mesi di reclusione e la compagna Susi Ghiselli a otto anni di reclusione per bancarotta, per i fallimenti di tre società - Romauto, Asa Holding e Arca - che avevano prodotto un passivo di oltre trenta milioni di euro. Il figlio dell’imprenditore, Nicola Musca, è stato invece assolto in quanto il fatto non sussiste.