Droga. Un altro pusher nella rete dei carabinieri, spacciava marijuana di fronte a una scuola

Nel pomeriggio di ieri, martedì 25 settembre, nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici della città, i Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno arrestato un altro spacciatore. I militari della Stazione di Via Alberoni, in prossimità dell’istituto superiore di via Carducci, hanno notato una persona il cui atteggiamento faceva chiaramente presupporre fosse in attesa dell’arrivo di qualcuno. L’uomo, dopo poco, è stato avvicinato da un giovane, noto ai militari quale consumatore di sostanze stupefacenti, con cui iniziava una contrattazione.