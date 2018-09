Ambiente. Giretto d’Italia 2018: Ravenna "terza", grazie ad una squadra di 4.679 ciclisti

In occasione del " Giretto d'Italia" il Campionato della ciclabilità urbana, organizzato da Legambiente e VeloLove in collaborazione con Euromobility e con il sostegno di CNH Industrial, Ravenna ha conquistato un importante terzo posto , dietro a Piacenza e Reggio Emilia. Il conteggio dei ciclisti è avvenuto tra il 19 e il 21 settembre scorso, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, tramite appositi check-point (nella fascia oraria 6-10) allestiti in 23 città italiane che hanno aderito all’iniziativa e in particolare nelle immediate vicinanze delle aziende pubbliche e private, delle scuole e università.

L’analisi dei numeri per valori assoluti evidenzia che a Piacenza sono stati conteggiati, agli appositi varchi, 6.399 passaggi di bici. Segue Reggio Emilia con 5.127 ciclisti che pedalano per andare a scuola o al lavoro, poi Ravenna dove in 4.679 hanno scelto la bici per questi spostamenti. A Padova l’iniziativa ha interessato 4.287 persone mentre a Venezia (Mestre) – dove il rilevamento è stato effettuato nei due sensi di marcia vista la particolarità dell’area – i ciclisti passati ai check-point sono stati 3.653. Ferrara ha visto 2.890 passaggi, a seguire Bolzano con 2.780; Fano con 2.441, poi Pesaro (1601); Torino (1510); Pavia (1115); Trento (1078); Modena (834); Carpi (611); Udine (376); Palermo (330); Jesi (300); Genova (225); Bologna (163); Carmagnola (152); Napoli (140); Alessandria (73); Potenza (35).

«Riuscire a far crescere gli spostamenti in bici, così come a piedi e sul trasporto pubblico, vuol dire non solo ridurre traffico e smog, ma anche creare le premesse per un concreto miglioramento della qualità della vita urbana – dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente –. Anche quest’anno il successo del Giretto ci racconta che gli italiani sono prontissimi a pedalare appena si creano le condizioni per farlo. Ciclisti, pedoni e trasporto pubblico crescono dove andare in auto diventa l’opzione meno concorrenziale e dove c’è garanzia di sicurezza per la cosiddetta utenza vulnerabile. Ora spetta alle amministrazioni comunali cogliere e concretizzare la spinta che arriva dai loro cittadini, favorendo sempre di più modelli di mobilità leggera e integrata con i sistemi di trasporto pubblico locale, creando di fatto una alternativa vera all’automobile privata».

Anche quest’anno, il Giretto d’Italia ha visto il sostegno e la partecipazione di CNH Industrial, leader globale nel settore dei capital goods che progetta, produce e commercializza macchine per l’agricoltura e movimento terra, camion, veicoli commerciali, autobus, veicoli speciali e relativi motori e nominata Leader nella Sostenibilità per gli Indici Dow Jones Mondo ed Europa. In occasione del Giretto sono stati coinvolti oltre 1400 dipendenti in 13 città dove sono presenti gli stabilimenti italiani della società (Piacenza, Torino, Bolzano, Modena, Jesi, Brescia, Suzzara, Lecce, San Matteo, Foggia, Pregnana Milanese, Vittorio Veneto e San Mauro Torinese).

#Giretto2018