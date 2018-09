Imprese sociali. Mobili etnici in contovendita a La Macina per sostenere progetti di Letizia onlus

A La Macina , la locanda in via Faentina 284 gestita dai ragazzi disabili assieme a volontari dell'ass. Letizia, si potrà non solo mangiare ma anche "acquistare" gli oggetti presenti nelle sale . E' questo il progetto " Arrediamoci di Amicizia", attivo all'interno della locanda grazie alla collaborazione del negozio Timida Ravenna . "L’arredamento è stato donato a La Macina per creare un'opportunità di auto finanziamento e consolidare sempre più l’esperienza di impresa sociale che Letizia Onlus ha intrapreso negli ultimi anni" ha spiegato Giovanni Santoro, Presidente dell'Associazione Letizia onlus.

All'interno della locanda, qualsiasi oggetto d'arredamento (mobili, lanterne, lampadari) avrà un cartellino esposto e i clienti potranno comprarlo sapendo che il ricavato andrà a sostenere attività dell'associazione.

"Sicuramente questa formula rappresenta un'ulteriore espressione di come Letizia abbia intrapreso e dato forma alla nuova sfida di “impresa sociale” che la riforma del Terzo settore chiede al mondo dell’associazionismo" sottolinea il presidente Santoro. "Fare impresa significa oggi elaborare azioni che rendano sempre più autonome le nostre realtà e allo stessa tempo che tali condotte abbiamo una ricaduta positiva sul territorio. Ravenna dimostra ancora una volta di sapere riconoscere e valorizzare quanto di buono questo territorio è in grado di produrre. E - conclude il presidente dell'associazione - ringrazio Fabrizio e Cristina di Timida Ravenna per aver colto un nuovo modo di fare impresa sociale, gli operatori per l’impegno costante e i Macinini per l’affetto che sanno dare in modo incondizionato".