Ai lidi ravennati il titolo di "regina delle multe per i cani in spiaggia"

"Spetta ai Lidi ravennati ed alla Polizia municipale di Ravenna il titolo di " regina delle multe estive per i cani in spiaggia ": a comunicarlo è l'AIDA - Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, una sigla peraltro discussa, accusata spesso di diffondere cifre non sempre verificate e verificabili. Su un totale di 12.000 multe elevate negli oltre 8.000 chilometri di costa italiane (una multa e mezza ogni chilometro di costa) il comune di Ravenna con le sue oltre 100 multe ha superato per distacco tutte le altre località " dice sempre AIDA.

"Le multe comminate a livello nazionale - prosegue l'Associazione - sono state complessivamente 12.300 in violazione delle oltre 5.000 tra ordinanze comunali, delle capitanerie di porto, provinciali, e leggi regionali varie che vietano l'introduzione dei cani in spiaggia. Tra le regioni a farla da padrone però non è stata l'Emilia Romagna, ma il numero maggiore di multe elevate si registrano con oltre duemila ciascuno in Sardegna e Puglia, mentre sono andate meglio rispetto agli scorsi anni Sicilia, Toscana e Friuli e Liguria. Circa un migliaio i ricorsi presentati ai sindaci per i quali si aspettano nei prossimi giorni le prime risposte" conclude AIDA.