Il Diabolik del Mariani diventa "Figo", nuovo dinner show in centro a Ravenna

Ma andiamo con ordine. Le novità riguarderanno sia l'offerta gastronomica, in cui si punterà sulla qualità, con prodotti, per la realizzazione degli hamburger, ben selezionati e soprattutto - come ci tiene a sottolineare il titolare, il 27enne Edoardo Bucci - "home made", grazie alle collaborazioni avviate con fornitori locali del territorio. Una nuova realtà quindi nella quale pizza ed hamburger rimarranno i protagonisti, ma con molte differenze rispetto a prima.



"Abbiamo dato il massimo per creare un prodotto qualitativamente eccellente, curando composizione, preparazione ed ingredienti. Vogliamo dare ai nostri clienti un'ampia scelta, infatti, ad esempio, proporremmo 4 diverse tipologie di farina, tra cui quella di canapa, oltre a prodotti "gluten free" per poter soddisfare le esigenze di tutti - spiega Bucci - . Questo grazie ad una collaborazione diretta e sinergica tra i nostri chef, pizzaioli e fornitori. Inoltre Figo sarà un locale in cui ritrovarsi o fermarsi per il dopo cena per bere con gli amici una birra, del vino o un buon cocktail. Anche a questo proposito abbiamo deciso di cambiare il look del locale, proponendo nuovi arredi soprattutto nella prima zona, dove si troveranno divanetti, tavoli in cui poter comodamente sorseggiare il proprio drink dopo la cena."



"Oltre all'aspetto culinario al quale ci siamo e continueremo a dedicarci con passione, abbiamo l'obiettivo di fare divertire i nostri clienti in una serata che andrà un po' fuori dagli schemi comuni. Per questo il locale sarà molto dinamico e a partire dal 25 ottobre e per tutti i giovedì "Figo" presenterà il suo "dinner show". Si tratterà di una serata - aggiunge il titolare - creata in collaborazione con uno staff appartenente ad alcuni dei locali più noti della riviera, che si cimenterà in una vera e propria cena spettacolo con show, dove i clienti stessi saranno i veri protagonisti della serata."



"La scelta del giovedì non è casuale - aggiunge Bucci -, in realtà ci siamo accorti che sono pochissimi i locali del territorio che organizzano qualcosa di giovedì sera ed in secondo luogo è la giornata che preannuncia il weekend, quindi spesso le persone escono o avrebbero voglia di uscire, ma non trovano nulla di interessante da fare in giro. Con Figo vogliamo offrire a ravennati, e non, un luogo in cui trattenersi anche dopo cena restando comodamente in centro, senza doversi spostare in macchina e, soprattutto, in cui potersi divertire, grazie agli spettacoli del giovedì, ma anche alla musica che animerà il locale, nel fine settimana."



"Manca in centro città, a mio parere - aggiunge Bucci - un locale in cui potersi fermare anche dopo l'orario di aperitivo e di cena, un posto in cui incontrarsi con gli amici, ma anche in cui conoscere nuove persone, senza il bisogno di doversi spostare, magari andando fuori città. Mi piacerebbe fare di Figo un luogo di ritrovo e di aggregazione, in cui divertirsi, godendosi le serate in totale tranquillità."

"La scelta del termine "Figo" non ha un motivo in particolare. Figo è una parola dinamica, che resta in testa, usata spesso nel gergo comune e soprattutto in quello giovanile, per indicare qualcosa che piace. Un nome che appare azzardato, ma che risulta familiare fin dal primo momento così come spero diventi il locale nel suo nuovo format" conclude Edoardo Bucci.







Gli orari

Figo resterà aperto, nel mese di ottobre, da martedì a giovedi (dalle 19 all'una) e da venerdì a domenica invece fino alle due di notte. Da novembre invece sarà aperto sette giorni su sette, compreso il lunedì (dalle 19 all'una) e nel fine settimana sempre fino alle due.





Erika Digiacomo