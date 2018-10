‘In buone acque’: il report di Hera sul ciclo idrico compie dieci anni

Lo dimostra il numero di analisi svolte lo scorso anno in tutto il territorio servito: complessivamente oltre un milione, una media che supera le 2.800 al giorno. Le analisi, per il 38% effettuate nei laboratori del Gruppo, hanno riguardato pure la presenza di antiparassitari e aspetti non normati, come i contaminanti emergenti e le fibre d’amianto. Il 99,9% dei controlli svolti ha dato risultati conformi ai parametri di legge, a conferma della sicurezza dell’acqua distribuita da Hera.



L’acqua di Ravenna: quasi 280.000 analisi a garanzia della qualità

Oltre 390.000 cittadini, nella provincia di Ravenna, hanno utilizzato nel 2017 una risorsa idrica la cui qualità è stata garantita da quasi 280.000 analisi, svolte nei laboratori del Gruppo Hera, di Romagna Acque e dell’ASL. La possibilità di usufruire quotidianamente dell’acqua di rubinetto passa attraverso le risorse impiantistiche utilizzate dall’azienda per distribuire il servizio: nella provincia di Ravenna l’acqua di rete arriva da 18 fonti di prelievo e viaggia attraverso oltre 3.700 km di rete acquedottistica, nella quale vengono immessi ogni anno oltre 39 milioni di metri cubi d’acqua. In questo modo si garantisce un approvvigionamento costante e adeguato.



Con Hera l’acqua va in scena, con Fabio Volo, per raccontare il suo valore

Il report rientra tra le iniziative che anticipano largamente gli obiettivi che si è posta la Commissione europea con la proposta legislativa, introdotta nel febbraio 2018: migliorare l'accesso all'acqua per tutti, aggiornare gli standard di qualità dell’acqua potabile e rendere consapevoli i consumatori. A conferma del proprio impegno nell’informare nel modo migliore i cittadini sull’importanza dell’acqua, il Gruppo Hera ha voluto offrire loro anche uno spettacolo teatrale, appositamente creato, interpretato da Fabio Volo e Gianumberto Accinelli, che ne ha curato i testi. Lo spettacolo s’intitola ‘Volo sull’acqua’ e andrà in scena fra ottobre e novembre nei teatri delle principali città servite dal Gruppo. Per Ravenna l’appuntamento è per mercoledì 24 ottobre al Teatro Rasi. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Maggiori informazioni e l’elenco dei vari appuntamenti su: www.gruppohera.it





‘In buone acque’: i vantaggi economici e ambientali del consumo di acqua del rubinetto

Sicura e sana, ma anche economica, vicina ed ecologica: ecco 5 buoni motivi per bere l’acqua del rubinetto. Il report si sofferma a lungo sui benefici che derivano ai cittadini bevendo l’acqua di rete. In un Paese, come l’Italia, che è al terzo posto nel mondo e al primo in Europa per consumo pro capite di acqua minerale, un’azione locale condotta dall’azienda e rafforzata dalle buone pratiche dei cittadini può contribuire a determinare importanti effetti, partendo dalla riduzione delle bottiglie di plastica. Basti pensare che lo scorso anno si è registrata nel mondo una media di un milione di bottiglie di plastica vendute ogni minuto, circa 20.000 al secondo.

Nel territorio servito da Hera, nel 2017 l’acqua del rubinetto è stata scelta a uso alimentare dal 35% dei clienti. Essi hanno contribuito, così, a evitare la produzione, il trasporto e lo smaltimento di 250 milioni di bottiglie di plastica (che riempirebbero oltre 100.000 cassonetti) e le relative emissioni di CO2 . Per quanto riguarda i benefici economici, la scelta dell’acqua di rubinetto al posto della minerale in bottiglia consente a una famiglia di tre persone di risparmiare fino a 300 euro l’anno in quanto 1.000 litri di acqua del rubinetto costano mediamente solo 2,18 euro. L’acqua distribuita da Hera è di buona qualità: oligominerale e a basso tenore di sodio, comoda, perché arriva direttamente a casa, e sicura.



Il report è in versione cartacea e on-line Il report dettagliato è già consultabile on-line all’indirizzo www.gruppohera.it/report e una sintesi, contenente i dati principali, sarà disponibile a breve in versione cartacea agli sportelli clienti del Gruppo Hera. ‘In buone acque’ si aggiunge ad altri strumenti messi a punto dal Gruppo per informare i cittadini in modo costante ed esauriente sulla qualità dell’acqua e del servizio: l’etichetta dell’acqua riportata in bolletta, il canale dedicato sul sito del Gruppo e l’Acquologo: l’app gratuita di Hera che permette di conoscere facilmente e immediatamente i valori medi della qualità dell’acqua del rubinetto, di inviare dallo smartphone la lettura del proprio contatore idrico o di essere avvisati tempestivamente in caso di interruzione del servizio idrico per lavori programmati.