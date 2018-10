Controlli di Polizia. Spaccia droga davanti ad una scuola: arrestato pusher

Proseguono da parte dei Carabinieri i servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici della città. Ieri nell’ambito di tale attività è stato arrestato un altro spacciatore. In particolare in prossimità dell’istituto superiore di via Farini i militari della Stazione CC di Via Alberoni, coadiuvati da un’unita cinofila del Nucleo dei Carabinieri di Bologna, notavano un uomo, il cui atteggiamento faceva chiaramente presupporre di essere in attesa dell’arrivo di qualcuno.