Corsi di lingue. Alla Casa delle Culture di Ravenna si studia inglese, francese e spagnolo

É un pacchetto di 45 ore suddiviso in 3 moduli da 15 ore ciascuno.





IL PROGRAMMA:



- CORSO DI INGLESE: Lunedì 22 ottobre dalle ore 17:00 presentazione del corso, valutazione del livello e iscrizioni.



- CORSO DI SPAGNOLO: Mercoledì 24 ottobre dalle ore 17,00 presentazione del corso e iscrizioni.



- CORSO DI FRANCESE: Giovedì 25 ottobre dalle ore 17,00 presentazione del corso, valutazione del livello e iscrizioni.





I corsi sono tenuti da docenti di Madrelingua e durano tutto l'anno (da Ottobre a Maggio). Tutti i corsi inizieranno con un minimo di 8 partecipanti, e si svolgeranno presso la Casa Delle Culture, in Piazza Medaglie d'oro 4 a Ravenna. A fine corso verrà rilasciato un certificato di frequenza.





Costo di partecipazione: 60,00 a modulo più € 15,00 per le spese di iscrizione e del test di valutazione valida tutto l'anno.





Per iscrizioni ed informazioni: 328.1455130 - oppure alla Casa delle culture 0544.591876.