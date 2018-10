IteneRa. Al Salone dei Mosaici una serata dedicata ai cammini e alle atmosfere della Sicilia

Domani, lunedì 8 ottobre alle 18:00 presso il Salone dei Mosaici (via IX Febbraio 1) ItineRA torna a parlare di cammini con “Itinerari siciliani”, una serata dedicata alla Magna via Francigena e alle atmosfere isolane evocate dalle musiche di Teo Ciavarella al pianoforte e Agata Leanza che darà voce a “Profumo di Rosa e altre note di Sicilia”.

Davide Comunale, scrittore e presidente dell’Associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia percorrerà con Paolo Benini l’antico reticolato viario, tracciato dai Romani, mantenuto dai bizantini e divenuto il cardine della viabilità normanna. Stradine e sentieri (trazzere in siciliano) che diramandosi e intrecciandosi per tutta l’isola come fittissime nervature di una foglia, nel corso dei secoli hanno collegato le città costiera ai villaggi dell’interno.



Questi percorsi, recuperati e segnalati, permettono oggi al camminatore di gustarsi l’incantesimo di una terra straordinaria ricca di storia, natura, tradizioni, misticismo, gastronomia e ospitalità.



Ingredienti che saranno sintetizzati in una serata festosa che si chiuderà con canti e cunti e con un aperitivo a tema arricchito dalle immancabili arancine.

Partecipazione libera, info su www.trailromagna.eu.