GINNASTICA RITMICA / Con 2 ori e 2 bronzi Edera Ravenna vola alla 2^ fase del Campionato allieve

La prima squadra a scendere in pedana durante la mattinata è stata la squadra formata da Sibilla Radolovich, Sara Gardini, Allegra Jakic, Matilde Oldano, Martina Pieralisi e Martina Striolo che ha conquistato la medaglia d’oro nella classifica generale categoria squadra allieve gold 2, queste ginnaste si sono inoltre aggiudicate il Titolo di Campionesse Regionali nella classifica di campionato dato dal miglior punteggio delle due prove regionali distaccando le avversarie al secondo posto di ben 3 punti.



Non sono state da meno le compagne di squadra più piccole infatti la squadra formata da Giulia Zanni, Margherita Ravaioli, Aldea Pasho, Alice Vandini e Caterina Caidi ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria squadra allieve gold 3 riconfermando il risultato anche nella classifica regionale di campionato. Le due squadre grazie a questi risultati accedono quindi alla seconda fase di campionato: la Fase di Zona Tecnica che vedrà impegnate le migliori squadre delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e di Trento e Bolzano che si terrà fra tre settimane a Castelletto Ticino.



Grandissima soddisfazione per le tecniche Casadio Camilla e Tiene Sara che vedono ancora ampissimi margini di miglioramento per entrambe le squadre in vista di questa prossima fase e sono già al lavoro in palestra con le proprie ginnaste per raggiungere il prossimo obbiettivo.