Omicidio Castiglione di Cervia. Tutte le piste aperte. Oggi il sopralluogo dei Ris di Parma

Al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista. Le indagini proseguono in tutte le direzioni per cercare di fare chiarezza su chi possa aver ucciso Rocco Desiante e perchè.



Forse Desiante non conosceva il suo assassino. Infatti, a differenza di quanto ipotizzato inizialmente, la vittima è stata costretta ad aprire la porta, prima di sapere chi vi fosse dall'altra parte. Il 43enne infatti viveva solo da pochi giorni nel piccolo appartmento teatro dell'omicidio. Un appartametno dove non era ancora stata attivata l'energia elettrica. Elemento non di poca importanza poichè, se non vi era energia elettrica, non era attivo neppure il citofono. Desiante, quindi, ha aperto la porta senza sapere chi avesse bussato.

Come è stato ucciso il 43enne? L'uomo è morto per un colpo di pistola, oppure dopo essere stato massacrato di botte? A stabilirlo sarà il medico legale al termine dell'autopsia, che verrà effettuata tra oggi e domani.



Altri elementi importanti, ai fini delle indagini, potrebbero emergere nella giornata di quest'oggi dopo il sopralluogo preliminare sulla scena del crimine che, in mattinata, verrà effettuato dai RIS di Parma. Verranno presi in esame sia reperti biologici, come tracce organiche, sia elementi non biologici, presenti all'interno dell'abitazione e lungo le scale esterne.

Sempre secondo quanto trapelato finora dagli inquirenti, sarà decisivo ai fini delle indagini anche fare chiarezza sul movente. La situazione economica dell'uomo è stata definita "abbastanza precaria", tanto che il 43enne aveva confidato più volte ad amici e conoscenti di voler tornare nel suo paese d'origine.