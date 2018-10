Teatro. "Fanny&Alexander" porta in scena una maratona su Primo Levi in 3 luoghi simbolo di Ravenna

Nella giornata dell’11 ottobre sarà possibile per il pubblico seguire la maratona in tre diverse location: Teatro Rasi, Sala Muratori della Biblioteca Classense e Sala del Consiglio Comunale. Sarà infatti diviso in tre atti messi in scena in altrettanti luoghi simbolo della città.



La prima parte - “Se Questo è un uomo” - si terrà alle 18 al Teatro Rasi. Ci si sposterà poi alla Sala Muratori della Biblioteca Classense per “Il Sistema Periodico” (ore 19.30). Si chiude in Consiglio Comunale, alle 21, con “I Sommersi e i Salvati”.



Venerdì 12 e sabato 13 ottobre sarà invece possibile seguire lo spettacolo “Se questo è un uomo” al teatro Rasi alle 18. Accanto ci saranno altri eventi.



Venerdì alle 17 in occasione della mostra War is Over presso il Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna - Fanny & Alexander presenta quello che è da considerare come un quarto momento di questa originale maratona teatrale, ovvero una visita guidata all’esposizione punteggiata dalla parola dell’autore.



Sabato 13 ottobre Fanny & Alexander presenta in prima assoluta a Ravenna lo spettacolo I libri di Oz. Lo spettacolo è in scena alle 19.



Ci si sposta poi eccezionalmente a Bologna, al Covo Club a partire dalle 23. Club Adriatico, percorso nato a Ravenna nel 2013 e dedicato alla promozione della musica elettronica nella sua accezione più ampia, porta in Italia, per la prima volta, l’esclusivo concerto dell’artista brasiliana Linn Da Quebrada, che con la sua band formata da cinque elementi presenta la sua esplosiva miscela sonora. La serata prosegue con i resident dj di Club Adriatico, per ballare fino alle prime luci dell’alba.





GLI SPETTACOLI



1) "Se questo è un uomo" curata da Luigi De Angelis e interpretata da Andrea Argentieri, la performance, indaga - sulla base dei documenti audio e video delle teche Rai - tre differenti opere del grande scrittore torinese. L’attore Andrea Argentieri vestirà i panni dello scrittore assumendone la voce, le gestualità, le posture, i toni e i discorsi. Si tratta di una sorta di incontro a tu per tu in cui lo scrittore, a partire dal vincolo di verità che lo ha ispirato nelle sue opere, testimonia la sua esperienza nei lager con una tecnica di testimonianza lucidissima, di scrematura della memoria, con la trasparenza di uno sguardo capace di esprimere l’indicibile a partire dal perimetro apparentemente sereno della ragione.



Il rapporto più intimo tra Levi e la scrittura, la necessità vitale della testimonianza, il rapporto col padre e la famiglia, la sua appartenenza alla cultura ebraica; la relazione di una vita tra chimica e scrittura, la dignità del lavoro e la funzione comunitaria della letteratura, la necessità pubblica di un racconto che possegga la trasparenza scientifica di un processo chimico; il tema del giudizio, l’interrogazione sulla necessità della sospensione dell’odio a favore di una curiosità analitica entomologica.



Grazie alla tecnica del remote acting, dell’eterodirezione, Andrea Argentieri compone un ritratto dello scrittore che si basa sulla vertigine di una domanda: quanto questa testimonianza è ancora urticante e capace di parlarci tramite la sensibilità di un attore che si lascia attraversare dai materiali originali a noi rimasti di quello scrittore? Può l’epifania di una voce, di un corpo-anima, imprimendosi nel corpo di un attore molto più giovane del modello-impronta che persegue, far sgorgare in maniera ancora più cogente la potenza e la necessità della sua testimonianza?



2) "I libri di Oz". Chiara Lagani, fondatrice della compagnia teatrale Fanny & Alexander, negli anni scorsi ha messo in scena un ciclo di spettacoli tratti dai libri di Oz: ora, per i Millenni di Einaudi - e il prossimo 30 ottobre anche in edizione economica per la stessa casa editrice - ha tradotto e antologizzato i quattordici romanzi, ha scritto i collegamenti tra un episodio e l’altro per dare le informazioni necessarie sulle parti tagliate, ha corredato il volume di brevi note che mettono in luce ulteriori riferimenti tra i vari racconti.



In collaborazione con lei, Mara Cerri ha realizzato una serie di disegni a colori e in bianco e nero che accompagnano le storie di Dorothy e dei suoi soci. Il recital porta lo spettatore a percorrere idealmente, attraverso la voce di Chiara Lagani e in circa un’ora di spettacolo, lo spirito del ciclo dei libri di Oz, passando da un romanzo all’altro come se fossero i capitoli di un’unica grande storia: un’occasione davvero imperdibile per immergersi in un mondo letterario che tanto ha influenzato la cultura americana (e non solo).





CALENDARIO 11 - 13 OTTOBRE



Giovedì 11 ottobre

Maratona Se questo è Levi - Fanny & Alexander – spettacolo teatrale

- Teatro Rasi, ore 18, Se questo è un uomo*;

- Sala Muratori della Biblioteca Classense, ore 19.30, Il sistema periodico*;

- Sala del Consiglio Comunale, ore 21, I sommersi e i salvati*.



Venerdì 12 ottobre

- MAR - ore 17 – Ad Ora Incerta* – Fanny & Alexander nell’ambito di “Se questo è Levi” - Visita guidata nell’ambito della mostra War is Over;

- Teatro Rasi, ore 18 - Se questo è un uomo*- Fanny & Alexander – spettacolo teatrale.



Sabato 13 ottobre

- Teatro Rasi, ore 18 - Se Questo è un uomo* - Fanny & Alexander – spettacolo teatrale;

- Almagià, ore 19 - I Libri di Oz - Fanny & Alexander – spettacolo teatrale;

- Covo Club (Bologna), dalle 23 – Club Adriatico – Linn Da Quebrada (BR) e resident djs – concerto e dj set.





BIGLIETTERIA



Macbetto, Se questo è un uomo, I libri di Oz - intero 8 euro – ridotto 6 euro.

Macbetto + Se questo è un uomo (12 ottobre) – 10 euro.

Macbetto + Se questo è un uomo + I libri di Oz (13 ottobre) – 15 euro.

Ad Ora Incerta – 14 euro (presso la biglietteria del MAR).

Neverwhere [prototipo] – 5 euro.

Histoire du Soldat – 10 euro.



LUOGHI



- Teatro Rasi, via di Roma 39;

- Barnum, via Magazzini Posteriori 18;

- Artificerie Almagià, via dell’Almagià 2;

- Sala Muratori Biblioteca Classense, via A. Baccarini 3;

- Sala del Consiglio Comuneale, Piazza del Popolo 1;

- Ardis Hall, via G. S. Bondi 3, zona Bassette;

- MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna, via di Roma 13;

- Covo Club, viale Zagabria 1 (Bologna).



PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI



E-production: 338.3237507 - info@e-production.org;

Ravenna Teatro: 333.7605760:

MAR - Museo d’Arte della città di Ravenna: 0544.482487.