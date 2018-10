Incidente stradale a Russi questa mattina, giovedì 11 ottobre - in Via Faentina, non lontano dal sottopasso della ferrovia. Una VW rossa ha invaso la corsia opposta scontrandosi con una Ford. Due i feriti soccorsi e ricoverati a Faenza e Ravenna in codice giallo. Si sono create lunghe code sia in entrata che in uscita da Russi.