ItineRA. Sulle orme dei migranti con Nicolò Giraldi che presenta “Nel vuoto”

Giovedì 11 ottobre alle 18 ItineRA si trasferisce nella spiaggia delle Terme di Punta Marina, per raccontare il cammino dei dimenticati, “Nel vuoto” il libro scritto da Nicolò Giraldi per ediciclo editore. C’è chi cammina per piacere, chi segue itinerari religiosi chi invece, come i migranti, è costretto dalla vita a camminare verso la speranza.