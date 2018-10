Arrestato cittadino straniero già espulso dall'Italia nel 2017

Condotto negli uffici del Commissariato di via San Silvestro gli investigatori hanno accertato che l'albanese nel 2014 era stato condannato alla pena a cinque anni di reclusione per violazione della disciplina in materia di sostanze stupefacenti. Successivamente, il 12 gennaio 2017, era stato espulso dal territorio nazionale in esecuzione ad un provvedimento di espulsione emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Genova, in virtù del quale lo straniero avrebbe dovuto scontare il residuo di pena nel proprio paese di origine, oltre a non fare rientro in Italia per un periodo di 5 anni. L'albanese è stato dichiarato in arresto per la violazione del testo Unico dell’Immigrazione e trattenuto nelle camere di sicurezza del Commissariato di Faenza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.