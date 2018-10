Autovelox fisso a Fosso Ghiaia. È attivo dalla mezzanotte, fra il 14 e il 15 ottobre

Sarà attivo in modalità sanzionatoria dalla mezzanotte fra oggi domenica 14 e domani lunedì 15 ottobre (quindi dalle ore 00.00) l’autovelox fisso installato già da qualche tempo sulla strada statale 16 a Fosso Ghiaia (all'ingresso del paese direzione Ravenna) che rileva la velocità dei veicoli diretti verso Ravenna. Lo strumento sarà in funzione ventiquattr’ore su ventiquattro e rileverà solo ed esclusivamente le violazioni riguardanti il superamento del limite massimo di velocità consentito in quel tratto di strada, che è di 70 chilometri orari. Già da alcuni giorni lo strumento è in funzione in via sperimentale, non sanzionatoria, al fine di testarne le caratteristiche e l’affidabilità.