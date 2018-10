GiovinBacco 2018. I laboratori del gusto di Slow Food, al centro i grandi formaggi

GiovinBacco 2018 è ormai alle porte - si terrà a Ravenna dal 26 al 28 ottobre in Piazza del Popolo, Piazza Kennedy e altri luoghi della città - e mai come quest'anno si annunciano novità. La più gustosa è quella dei Formaggi a Palazzo, con una dozzina di produttori regionali e nazionali che porteranno in degustazione quasi un centinaio di formaggi. Il tutto nel piano nobile di Palazzo Rasponi dalle Teste. Collegata a questo evento tutta una serie di incontri e laboratori organizzati da Slow Food, sia a Palazzo Rasponi, sia nel vicino Salone dei Mosaici nel Palazzo del Mutilato, sia in Piazza Kennedy nello stand di Slow Food. Alcuni sono dedicati ai bambini.