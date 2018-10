Spesa online. Arriva a Ravenna Supermercato 24, piattaforma che consegna gli acquisti in giornata

L’innovazione della piattaforma Supermercato24 sta nel mettere direttamente in contatto chi desidera ricevere la spesa con persone – i personal shopper – che fanno fisicamente la spesa al loro posto, nel supermercato di fiducia del cliente, e la consegnano in giornata o anche entro un’ora, con un costo fisso di consegna di soli 4,90 euro. I clienti possono poi pagare la spesa con carta di credito, Apple Pay o Paypal.



Con il suo arrivo a Ravenna, Supermercato24, offre, inoltre, la possibilità di diventare personal shopper. Per candidarsi, è sufficiente compilare il form online all’indirizzo https://community.s24srl.com/. Il personal shopper rappresenta un’ottima soluzione per chi cerca un lavoro dinamico e flessibile: sarà sempre e solo lui, infatti, ad indicare le proprie diponibilità di giorno e fascia oraria, scegliendo così quando e quanto dedicarsi a questa attività.



Supermercato24, già operativo in 25 province italiane e oltre 400 comuni, sta crescendo velocemente grazie ai plus offerti: la facilità di fare la spesa da app e PC, la comodità di riceverla alla porta di casa, la consegna in giornata, la garanzia del fresco e del supermercato di fiducia.



Fare la spesa con Supermercato24 è semplice:

- occorre collegarsi al sito www.supermercato24.it o scaricare l’app, accedere al servizio e inserire l’indirizzo di consegna;

- scegliere il proprio supermercato di fiducia e fare la spesa online.

Il personal shopper si recherà a fare la spesa nel supermercato indicato e la consegnerà all’indirizzo e all’orario concordato al momento dell’ordine.



I clienti di Supermercato24 hanno la possibilità di scegliere il loro supermercato di fiducia, i prodotti da acquistare tra quelli del punto vendita selezionato e quelli in offerta in quel momento sulla piattaforma, per poi farsi consegnare il tutto all’indirizzo desiderato anche entro un’ora o nella fascia oraria richiesta.

Supermercato24 è già operativo in 25 province italiane in Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Sicilia, e oltre 400 comuni: sito web www.supermercato24.it; blog https://blog.supermercato24.it. Si può scaricare l’App da iTunes e Google Play.