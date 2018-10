Tragedia di Reggio Emilia. La comunità senegalese si raccoglierà in preghiera domenica pomeriggio

" Mbagny Ndao aveva 40 anni, Fallou Diop ne aveva solo 33. Erano due ragazzi in gamba, due gran lavoratori. Mbagn y, Mike per amici e colleghi , era sempre sorridente e Fallou era un ragazzo divertente, educato e rispettoso " con queste parole Fatou Boro Lo dell'Associazione AS.RA ha descritto i due operai senegalesi tragicamente scomparsi sabato 13 ottobre, in un incidente stradale sull'Autostrada A1, mentre tornavano a Ravenna dopo una giornata di lavoro. La comunità senegalese si ritroverà domenica pomeriggio, alla sala di Viale Gramsci 27, a Ravenna, per raccogliersi in preghiera e ricordare i due amici.

"Questa tragedia ha molto scosso tutta la nostra comunità, perchè entrambi erano benvoluti da tutti. Vivevano qui da tanti anni e si erano integrati molto bene. Erano davvero dei bravi ragazzi - ha sottolienato Fatou Boro Lo - . Mbagny era sposato con una ragazza italiana. Fallou stava per diventare papà per la seconda volta". L'appuntamento in programma domenica pomeriggio, sarà aperto a tutta la comunità sia senegalese, che musulmana e ravennate. "Pregheremo per Mbagny e per Fallou e per le loro famiglie".

Le due salme saranno trasferite da Reggio Emilia direttamente in Senegal, dove verranno tumulate.