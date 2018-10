Tragedie sulle strade. Al campo sportivo di San Pietro in Vincoli l'ultimo saluto ad Alessandro

Non sembra volersi fermare la scia di tragedie che sta coinvolgendo le strade ravennati: dopo quella del 17enne ravennate, Alessandro Mattioli , morto in sella alla sua moto a causa di un violento scontro contro un'auto avvenuto sulla provinciale Prada che unisce Forlì a Russi e a Lugo e dei due operai senegalesi di una ditta ravennate che hanno perso la vita nel reggiano, ieri, lunedì 15 ottobre, l'ennesima con il decesso di un ciclista 60enne di Castrocaro i n seguito ad un terribile incidente contro un furgone all'altezza dell'incrocio con via San Paolo. Il suo nome era Alessandro Vespignani , che ieri in sella alla sua bicicletta da corsa era uscito di casa, come ogni mattina, per una pedalata tra le strade della zona. La notizia è riportata tra le prime pagine di cronaca locale del Corriere di Romagna disponibile oggi in edicola.

Un violentissimo impatto che ha fatto sbalzare il ciclista a diversi metri di distanza, causandogli l'immediata perdita di coscenza. I medici giunti sul posto hanno cercato di rianimarlo, ma nonostante i numerosi tentativi, non c'è stato nulla da fare se non infine dichiarare il decesso del 60enne. Il pm di turno, Marilù Gattelli, ha intanto disposto che il conducente del mezzo, rimasto illeso, venga sottoposto a tutti gli esami alcolimetrici e tossicologici del caso.



Ritornando invece al tragico incidente stradale che ha portato alla morte del giovane Alessandro Mattioli, sabato scorso, 13 ottobre, ancora non è stata fissata la data del funerale. I genitori hanno comunque deciso che l'ultimo saluto a Mattio verrà dato da amici e parenti al campo sportivo di San Pietro in Vincoli. È qui che sosterà il feretro del giovane, il campo in cui il 17enne amava correre durante gli allenamenti di calcio con i suoi compagni di squadra.



Nessun funerale sarà dunque celebrato in chiesa, ma solo questo grande momento di condivisione in cui potrà stringersi tutta la comunità di San Pietro in Vincoli, che in questi giorni sta piangendo la giovane vita spezzata di un ragazzo ricordato per il suo volto sempre solare e sorridente.