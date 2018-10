SuperEnalotto, a Ravenna Jackpot a un soffio: con un 5 vinti 33mila euro

E’ mancato solo un numero a un giocatore del SuperEnalotto di Ravenna per centrare il Jackpot: con un 5 porta però a casa 33mila euro. La schedina vincente è stata realizzata alla Tabaccheria di Piazza Mameli 11. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 52,5 milioni di euro, secondo premio in palio più alto in Europa e diciannovesimo nella storia del gioco.