Canile municipale. Termineranno a breve i lavori nell'area cuccioli e nella zona esterna

Saranno conclusi entro poche settimane i lavori che, da circa sei mesi, interessano la struttura del Canile Municipale di Ravenna . L'assessore Gianandrea Baroncini, con delega ai Diritti degli animali dice: "A breve termineranno i lavori realizzati nel Canile. Stiamo per concludere tutti gli interventi posti in essere per migliorare la qualità dell'ospitalità per gli oltre 70 cani curati all'interno della struttura di Via Romea Nord . Lavori, sia grandi che piccoli, programmati prima che a primavera scoppiasse il caso di parvivorosi e finanziati grazie alla generosa donazione testamentale della signora Santina Savoia ."

Gli interventi hanno interessato sia gli ambienti interni che quelli esterni. Dove prima vi era un'area poco utilizzata, sono state ricavate due stanze: un'area cuccioli e un'area toelettatura. Nell'area cuccioli sono stati creati due box aperti per ospitate le neomamme con i cuccioli, nelle settimane subito dopo il parto. Una specie di area nursery per i neonati.

La seconda stanza è dedicata alla toelettatura dei cani, con un tavolo apposito, girevole regolabile, e una grande vasca (già nella struttura e donata dall'ENPA).

Nell'area esterna è stata completamente sostituita la rete perimetrale, così da impedire evenutali tentativi di scavalcamento da parte degli ospiti più atletici. Mentre nella zona dei box esterni sono state sostituite tutte le canalette di scolo e sistemate le grondaie per evitare che l'acqua poivana possa bagnare la parte al coperto dove si trovano i cani. Secondo il programna dei lavori mancano solo da posizionare le lampade in alcuni box.

"I lavori sono costati nel complesso circa 44 mila euro" ha spiegato Roberta Benigno, veterianria e referente dell'Ufficio benessere animali del Comune. "Tutti gli interventi erano stati pianificati da tempo e sono iniziati con l'arrivo della bella stagione. Ora siamo in fase conclusiva e a breve saranno terminati. Sono stati realizzati interventi volti al benessere dei cani. Proprio per tutelare al massimo gli animali, e la loro salute, ed evitare che i visitatori e i volontari che si recano nell' "area adottabili" passino vicino all'area infermeria, dove vi sono gli animali infetti (come invece accadeva prima ndr.), ora sono state previste nuove misure operative per l'accesso al canile, un nuovo percorso. Nel reparto infermeria potranno accedere solo gli operatori del canile" ha sottolienato la Benigno.

"In questo periodo ospitamo 70 cani, su 130 box disponibili. Sono tanti i volontari che vengono al canile. Sia i volontari delle associazioni che singoli cittadini. Alcuni vengono semplicemente a far visita ai cani, altri per valutare eventuali adozioni. Le polemiche che scoppiarono la scorsa primavera turbarono molto gli operatori del canile perchè quotidianamente qui tutti fanno il massimo per prendersi cura di questi animali" ha detto la Benigno. "In ognuno di questi box c'è una storia. Poche settimane qualcuno ha abbandonato qui davanti una cagnolina. Era incinta e sono nati sette bellissimi cuccioli che ora aspettano solo di essere adottati."



Tra i cani ospiti del canile comunale di Ravenna vi sono ancora Roky e Flex, i due cani che nel marzo 2018 divennero tristemente "famosi" per le foto apparse sulla stampa e sui social, in cui apparivano magrissimi e smunti. "Ora entrambi sanno bene" ha assicurato la veterianria.