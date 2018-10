Commercio. Fielmann, azienda tedesca specializzata nel settore ottico, apre a Ravenna

Fielmann, azienda tedesca specializzata nel settore ottico e nella vendita di occhiali al dettaglio, inaugura la sua seconda filiale in Emilia Romagna a Ravenna nel cuore pulsante della città, in Via Cavour, 83 . La nuova apertura, prevista per domani venerdì 19 ottobre , vedrà nascere un negozio moderno di 146mq, con oltre 2.500 montature di design e grandi marchi internazionali.

Dopo le prime aperture in Alto Adige, a partire da luglio 2015, Fielmann è sbarcata anche in Veneto, Trentino, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, a Vicenza, Verona, Trento, Varese, Piacenza, Brescia, Bergamo, Como, Cremona e Alessandria, vendendo in meno di tre anni, solo in Italia, più di 100 mila paia di occhiali. Con Ravenna, comunica l'azienda, il numero di filiali sale a 15. La strategia di espansione in Italia punta a rafforzare la presenza sul territorio, raggiungendo una quota di 40 negozi nel medio periodo, con un obiettivo di vendita di 500.000 paia di occhiali per un fatturato di 80 milioni di euro.

Con oltre 24 milioni di clienti in Europa, Fielmann ha democratizzato il settore ottico, offrendo i grandi marchi al miglior prezzo garantito e occhiali di design a 25,00€ con lenti graduate di alta qualità incluse. L’esame della vista è solo uno dei numerosi servizi gratuiti presenti nelle filiali Fielmann. Senza prenotare un appuntamento, un team di ottici specializzati è a disposizione per un controllo della vista approfondito, eseguito con le tecnologie più avanzate.