Politica. Ancisi (LpRa) ancora sugli Euro4: liberati fino al 2020, ma cerchiamo ora di far meglio

"Sul blocco di tali veicoli, si era sollevata una forte protesta popolare, a cui Lista per Ravenna ha contribuito attivamente, da subito con l’interrogazione urgente (question time) al sindaco del 2 ottobre, trattata nella seduta del 9, e più organicamente con l’ordine del giorno del 4 ottobre" si legge in una nota di Alvaro Ancisi.

Per l’esame delle motivazioni Ancisi rimanda al link http://www.comune.ra.it/Comune/Consiglio-Comunale/Gruppi-consiliari/Comunicazione-dei-Gruppi/Gruppo-Consiliare-Lista-per-Ravenna/Interrogazioni-mozioni-e-ordini-del-giorno-presentati/Modificare-l-ordinanza-antismog-escludendo-dai-divieti-di-circolazione-i-veicoli-diesel-euro-4). Il leader di Lista per Ravenna annuncia comunque di non avere intenzione di ritirare il suo documento affinchè "sia possibile discutere in consiglio comunale su come il sindaco debba diversamente comportarsi e rapportarsi prima di “ordinare” ai cittadini provvedimenti restrittivi di tale portata."

Una settimana fa c’era stata in Regione la riunione coi 30 sindaci aderenti al PAIR, da cui era emersa la decisione di rimuovere lo stop agli Euro 4 per la stagione corrente. Ora scatterà dunque soltanto il 1° ottobre 2020, come già avevano deciso le altre regioni della pianura padana, cioè Lombardia, Veneto e Piemonte. "È stato così rimediato l’errore di averla anticipata di due anni solo in Emilia-Romagna, contraddicendo anche l’intesa raggiunta in tal senso presso il Ministero dell’Ambiente" dice Ancisi.

Lista per Ravenna "aveva giudicato inspiegabile questa discrasia e aveva chiesto ad esempio l’introduzione di incentivi per la sostituzione dei veicoli di meno recente produzione, a cui la Regione ha ora risposto con un finanziamento immediato di 5 milioni, che il Governo dovrebbe raddoppiare; ma abbiamo anche invocato interventi strutturali per rendere più utilizzabile, in alternativa ai mezzi privati, il trasporto pubblico, aumentare la frequenza e la velocizzazione delle corse, migliorare il comfort complessivo e del trasporto di pacchi ed effetti personali ingombranti, realizzare collegamenti e punti di scambio che producano tempi di percorrenza ragionevoli, introdurre forme di gratuità per facilitare l’accesso al centro cittadino in determinate fasce orarie, ecc. Incalzeremo dunque De Pascale a mantenere sollecitamente l’impegno, dichiarato quattro giorni fa, di istituire (come già a Faenza, per dire solo della nostra provincia), “grazie a un progetto del Comune in collaborazione con l' Università di Bologna”, un servizio di bus navetta gratuito tra la periferia della città e il centro storico."

Bisogna infatti considerare che sui diesel euro 4 e sugli altri mezzi più inquinanti incombono alcuni inasprimenti aggiunti ora, quali lo stop a circolare nei casi in cui per tre giorni di seguito, non più quattro, si registri uno sforamento del limite massimo di polveri sottili Pm 10 (sta già succedendo a Padova), e il raddoppio delle domeniche ecologiche da una ad almeno due al mese, alternate o di seguito, a partire da novembre o al massimo ai primi di dicembre.

"Le multe - ricorda Ancisi - scattano solo con le ordinanze del sindaco, non con gli atti della Regione. Serve dunque una nuova ordinanza di De Pascale, dopo che il 9 ottobre aveva già modificato la n. 1554 in atto dal 1° ottobre consentendo “ai diesel Euro 4 la circolazione nelle giornate e negli orari precedentemente vietati”, ma solo “nelle more delle nuove disposizioni da parte della Regione”. Si aspetta dunque l’ordinanza definitiva, fidando che stavolta de Pascale, per un quadro politico esaustivo della complessa materia, voglia confrontarsi con il consiglio comunale o almeno con la sua commissione Ambiente, riguardo a cui, comunque, comunico da subito, essendone il presidente, la disponibilità a convocarla d’intesa" conclude Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna.