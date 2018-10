Vittime della mafia. Ravenna come Palermo. Maria Falcone pianta anche qui l'albero della speranza

Insieme a Maria Falcone - Presidente della Fondazione Falcone - a tenere a battesimo l’evento c'era il Segretario Generale della stessa Fondazione, Dr. Leonardo Guarnotta già Presidente del Tribunale di Palermo nonché colui che istruì il famoso maxiprocesso unitamente a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino, e poi le massime autorità della città: il Sindaco e il Vice Sindaco, il Prefetto, il Questore, il Comandante dei Carabinieri, il Comandante della Guardia di Finanza, il Presidente del Tribunale e il Procuratore capo della Repubblica, e Federico Cafiero De Raho ai vertici della Procura Nazionale Antimafia.

Ravenna ospita così un simbolo speciale: un albero della memoria anti-mafia, donato dall’Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri. Questo albero è pronto a germogliare idee che si trasformeranno in progetti di legalità, mirati soprattutto ai più giovani. L’evento era organizzato dal Circolo Ravennate e dei Forestieri guidato da Beppe Rossi, con il patrocinio del Comune di Ravenna, la collaborazione di Azimut S.p.A. ed il contributo di Conad e CROSS360.

Maria Falcone, che cosa rappresenta quest'albero per lei?

"L’Albero di Falcone a Palermo per me significa la rinascita della società civile palermitana. È proprio questo albero, che spontaneamente subito dopo la morte di Giovanni si coprì dei biglietti e dei pensieri lasciati da tutti i palermitani, che mi ha dato la forza per continuare a portare avanti le idee e la battaglia di Giovanni. A Palermo l’albero è il simbolo del risorgimento della città, e io penso che piantato qua in terra di Romagna, una terra lontana dalla Sicilia ma sicuramente degna e fiera per le sue battaglie civili, sia ben piantato. Ravenna è Medaglia d’Oro della Resistenza e sono sicura che qui l’Albero di Falcone troverà terreno fertile. Ne ho inaugurati tantissimi non solo in Italia ma anche in Spagna, in America. È sempre un'emozione."

Oltre il dolore intimo per la perdita di suo fratello, prova gioia per questi segni permanenti di memoria?

"Più che gioia c’è il fatto di poter constatare che le idee di Giovanni continuano a essere vive e valide in tutto il mondo. Sono appena tornata da una testimoninanza a Vienna."

Cosa pensa della lotta contro la mafia. Stiamo andando avanti o indietro secondo lei?

"Tanto si è fatto ma credo tanto ancora si deve fare contro la mafia."