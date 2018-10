Enologia. Nasce VitignoItalia Academy. Mariella Caputo prima ambasciatrice

Business ed enogastronomia. Sono gli ingredienti del nuovo progetto di VitignoItalia, manifestazione vinicola che, in vista dell'anteprima del 26 novembre, ha presentato la sua Academy. “Un’idea che nasce dalla spinta propulsiva – spiega a Repubblica.it Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – offerta anche e soprattutto dai nuovi soci entrati a far parte del nostro team". Una squadra di ambasciatori "provenienti dal mondo enogastronomico come dal settore della cultura, dello spettacolo, dello sport, della scienza. Tutti ovviamente accomunati dalla passione per i vini di qualità e per il bere consapevole".