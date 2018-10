Mostra di micromotori per biciclette. L'organizzatore: "Il Lamone 48 cc pezzo di storia di Mezzano"

L’evento della domenica è ancora da confermare in quanto la domanda dei permessi non è ancora stata accolta. La mostra sarà aperta tutta la giornata fino alle 22:00. "Io sono un appassionato collezionista di micromotori - spiega uno degli organizzatori Matteo Chinellato - ,piccoli motori applicabili alle biciclette che hanno motorizzato l'Italia e gli Italiani nel primo dopoguerra (dal 1948 al 1960 circa). Venivano venduti in una scatola, poi si montavano nelle proprie biciclette con l'aiuto di artigiani; erano fondamentali per aiutare i lavoratori ad andare ed a tornare dopo una dura giornata di lavoro."



"La trasmissione dal motore alla ruota era a rullo o a catena. Ne sono stati costruiti molti modelli e di molte marche differenti, anche alcune case ciclistiche e motociclistiche ne hanno costruito alcuni, poi alcuni artigiani ed inventori ne hanno costruito altri, creando brevetti ad hoc e studiando miglioramenti sulle prestazioni e sui consumi. I costi erano minimi, considerando che con 1 litro di miscela facevano circa 80-90 km. La mia passione - continua Chinellato - nasce a 14 anni quando mi faccio regalare dai miei genitori, su suggerimento di un amico e compaesano, il mio primo Mosquito 49 cc; la passione negli anni è cresciuta e la ricerca di pezzi più rari e sconosciuti è aumentata in modo esponenziale coinvolgendomi molto non solo alla ricerca dei micromotori ma anche di fotografie e documentazioni, certificati storici dell’epoca sulla costruzione e progettazione dei vari modelli, perché chi non conosce la storia non ha futuro. Nella mia collezione oggi ne ho circa una trentina di marche e modelli tutti diversi."

Il lamone 48 cc è uno di questi, un micromotore a rullo costruito dal 1951 dalla Coop.va Metallurgici e Affini di Mezzano, inventato e progettato da Giovanni Melandri detto Gianò, un inventore di Mezzano nonché presidente della Cooperativa. La motivazione per la quale mi sono così appassionato a questo micromotore, non me la so spiegare nemmeno io, forse perché i miei nonni e mio padre sono di Mezzano. Lui mi raccontava - aggiunge - di averlo guidato da giovane con gli amici perciò ha suscitato così il mio interesse, o forse perché comunque fa parte della storia della nostra terra, della mia terra, di Ravenna, un motore costruito da una fabbrica a Mezzano di Ravenna, che non era una metropoli bensì un paesino di campagna. Per una Coop.va di Metallurgici, che non era una casa motociclistica, non era cosa di poco conto costruire e brevettare al di fuori dell’orario di lavoro un motore. Per un collezionista come me avere in mano un pezzo di storia costruito nel proprio paese vuol dire molto."

"Questo per me è il compimento e la conclusione di una ricerca durata circa tre anni, nella quale giorno per giorno mi sono sempre più appassionato all’argomento con mille domande, alcune tuttora irrisolte. Ho fatto un vero e proprio censimento dei Lamone 48 cc ancora esistenti suonando casa per casa nelle zone da Traversara a Sant’Alberto e trovandone con mio stupore circa una quarantina. Ho poi cercato quante più informazioni possibili da testimonianze di operai che hanno lavorato alla Metallurgici e che hanno preso parte al progetto. Ho cercato anche documentazioni, certificati di garanzia e pezzi di ricambio rimasti da qualche artigiano che montava i Lamone nelle biciclette come Fabbri detto “Fi” il ciclista di Glorie situato a pochi passi dalla Cooperativa e unico punto autorizzato alla vendita e montaggio del Lamone. Ho infine trovato anche il brevetto - continua -, completo di lettere d’icarico e disegni di progettazione del motore presso l’Archivio Centrale dello Stato a Roma."

"Ad aiutarmi nell’organizzazione e nella realizzazione della mostra è un amico, Andrea Savorelli, di Mezzano, giovane come me appassionato e collezionista di diverse moto d’epoca, ci accomuna la passione per le moto e per il Lamone. Ci tenevo fosse lui ad aiutarmi nell’organizzazione della mostra sul Lamone per tre motivi: il primo, perché suo babbo Enrico Savorelli, insieme a mio babbo entrambi mezzanesi hanno condiviso momenti di divertimento e di gioventù anche nel campo delle auto e delle moto; il secondo perché Enrico, collezionista molto interessato ed appassionato fin da piccolo alla meccanica, ha un legame particolare con il Lamone in quanto amico del figlio di Gianò, seguiva le gare e le corse in giro per l’Italia. Il terzo perché anche Andrea è appassionato di moto d’epoca come me - spiega Matteo Chinellato - fa parte del mio stesso motoclub I “Mosquitari di Ravenna”, dove insieme facciamo parte di quei pochi ragazzi giovani interessati ed appassionati a moto di altri tempi."



Nella mostra verranno esposti circa 10-12 Lamone 48cc, montati su diversi telai e biciclette di appassionati e collezionisti. Ci sarà anche il raro Lamone “Lepre” su telaio ammortizzato costruito dalla Metallurgici di Mezzano e tutt’ora di proprietà di Piero Poggi (Museo Comp Yamaha – Bologna), alcuni prototipi costruiti da Gianò, un motore bicilindrico boxer e tutta la documentazione da me ritrovata durante la ricerca. Verranno esposte anche foto dell’epoca dei Metallurgici, il Brevetto ed i disegni dello “spaccato motore”. Non mancherà il Lamone 48 cc a catena che nel 1971 vinse il Campionato italiano con Germano Zanetti detto “Tap” (Pilota).



Il nome Lamone deriva dal fiume, che bagna Mezzano e le sue terre, che è stato un elemento importante della vita e dello sviluppo della comunità mezzanese. Gianò, visto l’approvazione di tanti artigiani ed il successo ottenuto inizialmente iniziò una produzione in serie per il Lamone a rullo e successivamente progettò altri motori tra i quali un bicilindrico a tre marce di 100cc perché era convinto che la motorizzazione fosse la strada per il futuro, ma purtroppo la scarsità di finanze per i necessari investimenti e il timore di imbarcarsi in un impresa più grande delle loro possibilità, convinse la maggior parte dei soci della coop.va ad abbandonare l’impresa. La produzione dei Lamone a rullo durò circa due anni, realizzando circa 330 esemplari.



Con l’arrivo del giovane saldatore Germano Zanetti detto “Tap”, già corridore motociclista, tutti dopo l’orario di lavoro e durante le festività, si dedicarono al progetto della realizzazione di un motore da corsa, che aveva come base un telaio del Guazzoni modificato, sul quale venne poi montato il motore Lamone. Con questa moto, Zanetti, partecipò a diverse gare e vinse il Campionato Italiano nel 1971. Negli anni a seguire Gianò costrui altri motori, con lo scopo di proseguire nel mondo delle corse, fra i quali alcuni bicilindrici boxer con distribuzione a disco rotante (una vera novità per quei tempi), fra i quali due Lamone 125 cc ed altri montati poi su go-cart.



Cambiarono anche i piloti ed arrivò Dino Melandri (babbo del campione del mondo Marco Melandri), ma purtroppo un difetto di costruzione penalizzava il motore: una cinghia di trasmissione in gomma che spesso si rompeva. Quando Gianò riuscì a trovar la soluzione era troppo tardi perché poco tempo dopo vennero esclusi i pluricilindri 125cc dal mondo delle corse.